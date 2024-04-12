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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

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Прокуратура начала проверку из-за трупов домашних животных в омском дворе

12 апреля 2024, 07:09
Фото: Город55
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Трупы собак и кошек обнаружили жители улицы 27-я Северная на контейнерной площадке.

В Омске прокуратура Центрального округа начала проверку после сообщений СМИ о трупах домашних животных во дворе жилого дома, сообщили сегодня, 12 апреля, в официальном телеграм-канале ведомства.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации биологических отходов», — рассказали в ведомстве.

К проверке привлекут также сотрудников Роспотребнадзора, полиции и Россельхознадзора.

Трупы животных на контейнерной площадке обнаружили жители дома на 27-й Северной. Кошки и собаки лежали как в мусорных мешках, так и без.

Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Прокуратура#СМИ#Роспотребнадзор#Россельхознадзор#Проверка#Центральный округ
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