Прокуратура начала проверку из-за трупов домашних животных в омском дворе

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Омске прокуратура Центрального округа начала проверку после сообщений СМИ о трупах домашних животных во дворе жилого дома, сообщили сегодня, 12 апреля, в официальном телеграм-канале ведомства.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации биологических отходов», — рассказали в ведомстве.
К проверке привлекут также сотрудников Роспотребнадзора, полиции и Россельхознадзора.
Трупы животных на контейнерной площадке обнаружили жители дома на 27-й Северной. Кошки и собаки лежали как в мусорных мешках, так и без.