Проект Фонда Росконгресс «Потенциал страны. Карьера» впервые презентуют на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев рассказал о необходимости реализации такого проекта, отметив, что он поможет компаниям презентовать собственные рекрутинговые программы, обсудить карьерные возможности, тенденции и сложности на рынке труда, сделав собственный вклад в общее дело формирования кадрового потенциала России. Как сообщает 56orb.ru, инициатива станет логичным дополнением нового утвержденного формата молодежного дня ПМЭФ, основная задача которого — учреждение инновационной и вдохновляющей стабильной площадки для молодого поколения. Стуглев выразил надежду, что данный проект будет способствовать формированию резерва из перспективных кадров для самых значимых российских компаний страны из всех сфер экономики.
В завершающий день ПМЭФ пройдет международный молодежный экономический форум, для участия в котором приглашены талантливые студенты, молодые управленцы и бизнесмены, деятели науки. Планируется, что вся площадка самого крупного экономического события РФ превратится в пространство для молодежи. «Потенциал страны. Карьера» представляет собой технологичную ярмарку вакансий, где будут объединены карьерные возможности, программы и решения от компаний, ставших гостями форума, для студентов и молодых специалистов без опыта работы, граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Стажировки, программы обучения и вакансии можно будет изучить в едином чат-боте, также они будут презентованы онлайн и на площадке форума для участников молодежного дня.
С 2020 года Фонд Росконгресс создает и воплощает социально ориентированные и образовательные проекты по поддержке молодого поколения на каждом этапе — от получения образования до карьерного продвижения. Из таких инициатив и состоит экосистема, направленная на развитие кадрового потенциала России. Проекты фонда ориентированы на школьников, студентов и молодых специалистов из всех регионов, попавших в сложное жизненное положение и испытывающих трудности с обучением или поиском работы, а также на поддержку россиян с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Информационный партнер ПМЭФ — медиахолдинг 1MI.