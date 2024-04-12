Проект Фонда Росконгресс «Потенциал страны. Карьера» впервые презентуют на ПМЭФ-2024

В завершающий день ПМЭФ пройдет международный молодежный экономический форум, для участия в котором приглашены талантливые студенты, молодые управленцы и бизнесмены, деятели науки. Планируется, что вся площадка самого крупного экономического события РФ превратится в пространство для молодежи. «Потенциал страны. Карьера» представляет собой технологичную ярмарку вакансий, где будут объединены карьерные возможности, программы и решения от компаний, ставших гостями форума, для студентов и молодых специалистов без опыта работы, граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Стажировки, программы обучения и вакансии можно будет изучить в едином чат-боте, также они будут презентованы онлайн и на площадке форума для участников молодежного дня.