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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Уровень воды в Иртыше повысился на 12 сантиметров за сутки

Подтоплений нет. Уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров за сутки

12 апреля 2024, 12:24
Фото: МЧС России по Омской области

Уровень воды в Иртыше повысился на 12 сантиметров за сутки

Уровень воды в реке контролирует группа из 15 человек, для этого также используются беспилотные авиационные системы, сейчас повышение уровня жидкости не критическое.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что за прошедшие сутки уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров. Это не критический показатель, за ситуацией следит оперативная группа из 15 человек.

Мониторинг обстановки проходит в поселке Затон, для изменения уровня воды используется в том числе и беспилотные авиационные системы. На сегодняшний день здесь нет подтопленных домов и участков, однако при необходимости в населенный пункт направятся дополнительные силы. Спасатели продолжат работать на месте до полного завершения ледохода.

Сейчас в Прииртышье от талых вод пострадали 15 жилых домов и 135 приусадебных участков в десяти районах Омской области.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Вода#Оттепель#Иртышская набережная#Река Иртыш#Уровень воды в реке
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