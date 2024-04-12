Подтоплений нет. Уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров за сутки

Мониторинг обстановки проходит в поселке Затон, для изменения уровня воды используется в том числе и беспилотные авиационные системы. На сегодняшний день здесь нет подтопленных домов и участков, однако при необходимости в населенный пункт направятся дополнительные силы. Спасатели продолжат работать на месте до полного завершения ледохода.