Подтоплений нет. Уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров за сутки

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что за прошедшие сутки уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров. Это не критический показатель, за ситуацией следит оперативная группа из 15 человек.
Мониторинг обстановки проходит в поселке Затон, для изменения уровня воды используется в том числе и беспилотные авиационные системы. На сегодняшний день здесь нет подтопленных домов и участков, однако при необходимости в населенный пункт направятся дополнительные силы. Спасатели продолжат работать на месте до полного завершения ледохода.
Сейчас в Прииртышье от талых вод пострадали 15 жилых домов и 135 приусадебных участков в десяти районах Омской области.