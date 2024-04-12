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Педиатры объяснили, как помочь детям справиться с переменами настроения весной

12 апреля 2024, 07:10
Главный детский врач региона, руководитель НИКИ детства Нисо Одинаева поделилась советами о том, как помочь детям справиться с эмоциями весной. По словам доктора, у детей со слабой нервной системой настроение весной может меняться резко, а активность повышаться.

Они могут стать более чувствительными и склонными к слезам.

Дети младшего и среднего школьного возраста могут быстрее уставать. У них могут возникнуть проблемы со сном, а также снизиться мотивация и успеваемость в школе.

Одинаева объяснила, что особое внимание нужно уделить подросткам, которые проходят через гормональные изменения в своем организме. Такие дети могут испытывать эмоциональную нестабильность, головные боли и головокружения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Если ребенок хочет поделиться своими переживаниями с родителями, необходимо обязательно выслушать его. В противном случае недовольство может перерасти в гнев и ярость. Ребенка нужно окружить любовью и заботой, отмечает эксперт.

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