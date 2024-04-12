Педиатры объяснили, как помочь детям справиться с переменами настроения весной

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Они могут стать более чувствительными и склонными к слезам.
Дети младшего и среднего школьного возраста могут быстрее уставать. У них могут возникнуть проблемы со сном, а также снизиться мотивация и успеваемость в школе.
Одинаева объяснила, что особое внимание нужно уделить подросткам, которые проходят через гормональные изменения в своем организме. Такие дети могут испытывать эмоциональную нестабильность, головные боли и головокружения, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Если ребенок хочет поделиться своими переживаниями с родителями, необходимо обязательно выслушать его. В противном случае недовольство может перерасти в гнев и ярость. Ребенка нужно окружить любовью и заботой, отмечает эксперт.