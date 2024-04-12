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В Омске за торговлю наркотиками перед судом предстал житель Екатеринбурга

Омский суд наказал жителя Екатеринбурга за торговлю наркотиками

12 апреля 2024, 11:56
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске за торговлю наркотиками перед судом предстал житель Екатеринбурга

23-летний подсудимый забирал запрещенные вещества из закладок и перемещал их в тайники, делал он это по указаниям сообщника, теперь мужчину ждет 10 лет лишения свободы.

Кормиловский районный суд вынес приговор 23-летнему жителю Екатеринбурга за покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Суд установил, что виновный мужчина забрал из закладки около 5 кг запрещенного вещества и спрятал в тайнике на территории Удмуртской Республики. Позже таким же способом он получил еще 10 кг наркотиков. Отмечается, что все действия он совершал после указаний сообщника, на которого заведено отдельное дело.

Иногороднего наркоторговца удалось задержать сотрудникам полиции, в ходе следствия он полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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