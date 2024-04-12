Омский суд наказал жителя Екатеринбурга за торговлю наркотиками

Суд установил, что виновный мужчина забрал из закладки около 5 кг запрещенного вещества и спрятал в тайнике на территории Удмуртской Республики. Позже таким же способом он получил еще 10 кг наркотиков. Отмечается, что все действия он совершал после указаний сообщника, на которого заведено отдельное дело.