Никакой тюрьмы. Омский суд оштрафовал замначальника МФЦ Адумяна на 2,6 млн за взятку

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:41
В Омске вынесли приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя руководителя БУ Омской области «МФЦ» Кристофа Адумяна. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.
Как выяснилось, в ноябре 2022 года Адумян заключил договоры с одним знакомым предпринимателем на выполнение электромонтажных и ремонтных работ электрических сетей в одном из отделений МФЦ. А спустя месяц он заключил фиктивный договор с другим бизнесменом, не подозревающим о его намерениях, на выполнение эти же работ. Однако на самом деле ремонт выполнил его знакомый.
За содействие в заключении контрактов, прием и оплату работ бизнесмен передал обвиняемому 350 тысяч рублей. Однако сразу же после получения взятки Адумяна задержали сотрудники УФСБ России по Омской области.
Подсудимый признал вину и был оштрафован на 2,6 млн рублей, а также лишен права в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере госзакупок.
Суд постановил сохранить арест на автомобиль, пока не будет выплачен штраф. А деньги, которые были получены в качестве взятки, конфисковать в доход государства.
Стоит отметить, что гособвинитель просил суд назначить виновному 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 3,5 млн. Решение об оспаривании приговора будет принято в установленные сроки.