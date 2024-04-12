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задержание

Никакой тюрьмы. Омский суд оштрафовал замначальника МФЦ Адумяна на 2,6 млн за взятку

12 апреля 2024, 07:34
Фото: УФСБ России по Омской области
задержание
Обвиняемый получил взятку за содействие в заключении контрактов, прием и оплату работ. Однако сразу же после получения денег его задержали. Суд оштрафовал Адумяна, а также конфисковал эти деньги в доход государства.

В Омске вынесли приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя руководителя БУ Омской области «МФЦ» Кристофа Адумяна. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Как выяснилось, в ноябре 2022 года Адумян заключил договоры с одним знакомым предпринимателем на выполнение электромонтажных и ремонтных работ электрических сетей в одном из отделений МФЦ. А спустя месяц он заключил фиктивный договор с другим бизнесменом, не подозревающим о его намерениях, на выполнение эти же работ. Однако на самом деле ремонт выполнил его знакомый.

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задержаниезадержание
задержаниезадержание
задержание
Фото: УФСБ России по Омской области

За содействие в заключении контрактов, прием и оплату работ бизнесмен передал обвиняемому 350 тысяч рублей. Однако сразу же после получения взятки Адумяна задержали сотрудники УФСБ России по Омской области.

Подсудимый признал вину и был оштрафован на 2,6 млн рублей, а также лишен права в течение пяти лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере госзакупок.

Суд постановил сохранить арест на автомобиль, пока не будет выплачен штраф. А деньги, которые были получены в качестве взятки, конфисковать в доход государства.

судебное заседаниесудебное заседание
судебное заседание
Фото: Прокуратура Омской области

Стоит отметить, что гособвинитель просил суд назначить виновному 7 лет и 10 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 3,5 млн. Решение об оспаривании приговора будет принято в установленные сроки.

В Омске замруководителя МФЦ Адумяна будут судить за получение крупной взятки
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