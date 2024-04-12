Никакой тюрьмы. Омский суд оштрафовал замначальника МФЦ Адумяна на 2,6 млн за взятку

Как выяснилось, в ноябре 2022 года Адумян заключил договоры с одним знакомым предпринимателем на выполнение электромонтажных и ремонтных работ электрических сетей в одном из отделений МФЦ. А спустя месяц он заключил фиктивный договор с другим бизнесменом, не подозревающим о его намерениях, на выполнение эти же работ. Однако на самом деле ремонт выполнил его знакомый.