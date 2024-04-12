Налоговики решили ликвидировать компанию Концедаловых

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Общество с ограниченной ответственностью «ПК Сибпэт», прописанное в Омске на улице Фрунзе (в многофункциональном комплексе «Миллениум»), в ближайшее время может быть исключено из ЕГРЮЛ, что будет означать его ликвидацию. Все дело в статусе недействующего юрлица.
— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), — уточняется в официальном сообщении.
Уставный капитал «ПК Сибпэт» принадлежит Сергею и Максиму Концедаловым (по 45%) и Алексею Сиряку (оставшиеся 10%). Должность директора занимает Мария Кошевая. Компания специализируется на оптовой торговле отходами и ломом.
Отметим, что младший из Концедаловых, Максим Сергеевич, заседает сейчас в Омском городском Совете. С этой предпринимательской семьей связаны еще несколько бизнес-активах, зарегистрированных в одном и том же кабинете в «Миллениуме». Это микрокредитная организация «Свободазайм», ООО «Центр юридических решений», управляющая компания «СМК Холдинг», чья специализация — «Издание газет». «СМК-Холдингу» принадлежит интернет-СМИ «Ом1.ru», она же выпускает газету «Ваш Ореол».