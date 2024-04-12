Налоговики решили ликвидировать компанию Концедаловых

Отметим, что младший из Концедаловых, Максим Сергеевич, заседает сейчас в Омском городском Совете. С этой предпринимательской семьей связаны еще несколько бизнес-активах, зарегистрированных в одном и том же кабинете в «Миллениуме». Это микрокредитная организация «Свободазайм», ООО «Центр юридических решений», управляющая компания «СМК Холдинг», чья специализация — «Издание газет». «СМК-Холдингу» принадлежит интернет-СМИ «Ом1.ru», она же выпускает газету «Ваш Ореол».