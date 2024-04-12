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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Одна из компаний Концедаловых оказалась перед угрозой ликвидации

Налоговики решили ликвидировать компанию Концедаловых

12 апреля 2024, 12:08
Фото: Город55

Одна из компаний Концедаловых оказалась перед угрозой ликвидации

«ПК Сибпэт» могут удалить из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК Сибпэт», прописанное в Омске на улице Фрунзе (в многофункциональном комплексе «Миллениум»), в ближайшее время может быть исключено из ЕГРЮЛ, что будет означать его ликвидацию. Все дело в статусе недействующего юрлица.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), — уточняется в официальном сообщении.

Уставный капитал «ПК Сибпэт» принадлежит Сергею и Максиму Концедаловым (по 45%) и Алексею Сиряку (оставшиеся 10%). Должность директора занимает Мария Кошевая. Компания специализируется на оптовой торговле отходами и ломом.

Отметим, что младший из Концедаловых, Максим Сергеевич, заседает сейчас в Омском городском Совете. С этой предпринимательской семьей связаны еще несколько бизнес-активах, зарегистрированных в одном и том же кабинете в «Миллениуме». Это микрокредитная организация «Свободазайм», ООО «Центр юридических решений», управляющая компания «СМК Холдинг», чья специализация — «Издание газет». «СМК-Холдингу» принадлежит интернет-СМИ «Ом1.ru», она же выпускает газету «Ваш Ореол».

Максим Концедалов отказался от своей доли в «Центре юридических решений»
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#Николай Эйхвальд
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