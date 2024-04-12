Череда аварий. Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Проблемы с движением сейчас и на Левом берегу Омска. «Красным» отмечены улицы Конева, 3-я Енисейская, Дмитриева и Мельничная. В Нефтяниках наиболее сложная дорожная ситуация на проспектах Королева, Мира и Менделеева. В Октябрьском округе пробки образовались на улице Богдана Хмельницкого и Космическом проспекте.