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Череда аварий. Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

12 апреля 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
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В вечерний час-пик омские дороги сковали километровые пробки

В преддверии выходных на городских магистралях, традиционно, образовались заторы, наиболее сложная ситуация сейчас на улицах Шебалдина, Гагарина и Ленина.

Вечером пятницы на дорогах, традиционно, образовались километровые пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», заторы на городских магистралях достигают 8 баллов. Сильнее всего осложнено движение в центре Омска, в нескольких случаях причиной стали дорожные происшествия.

Так, в пробки попали водители, которые решили проложить свои маршруты через улицы Шебалдина, Ленина, Фрунзе и Герцена. На улицах Гагарина, Интернациональной и проспекте Карла Маркса заторы случились из-за аварий. ДТП также поспособствовало пробке на Ленинградском мосту и Красном Пути.

Проблемы с движением сейчас и на Левом берегу Омска. «Красным» отмечены улицы Конева, 3-я Енисейская, Дмитриева и Мельничная. В Нефтяниках наиболее сложная дорожная ситуация на проспектах Королева, Мира и Менделеева. В Октябрьском округе пробки образовались на улице Богдана Хмельницкого и Космическом проспекте.

Фото: Скриншот / Яндекс Карты
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#Анастасия Баянова#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки#Час-пик
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