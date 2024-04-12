Череда аварий. Вечером пятницы на омских дорогах образовались 8-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Вечером пятницы на дорогах, традиционно, образовались километровые пробки. По данным приложения «Яндекс Карты», заторы на городских магистралях достигают 8 баллов. Сильнее всего осложнено движение в центре Омска, в нескольких случаях причиной стали дорожные происшествия.
Так, в пробки попали водители, которые решили проложить свои маршруты через улицы Шебалдина, Ленина, Фрунзе и Герцена. На улицах Гагарина, Интернациональной и проспекте Карла Маркса заторы случились из-за аварий. ДТП также поспособствовало пробке на Ленинградском мосту и Красном Пути.
Проблемы с движением сейчас и на Левом берегу Омска. «Красным» отмечены улицы Конева, 3-я Енисейская, Дмитриева и Мельничная. В Нефтяниках наиболее сложная дорожная ситуация на проспектах Королева, Мира и Менделеева. В Октябрьском округе пробки образовались на улице Богдана Хмельницкого и Космическом проспекте.