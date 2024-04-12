Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в мае

Она находится в Чернолучье на берегу Иртыша. Среди сосен стоят домики и главный корпус. Стоимость проживания в одном из двухместных номеров главного корпуса составит от 3 до 4 тыс рублей в сутки. На домики цены отличаются в зависимости от количества мест. Цены варьируются от 3,5 тыс рублей (двухместный) до 19,5 тыс рублей (на 12 человек). В жилых помещениях есть все необходимое, в том числе место для готовки и телевизор.