Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в мае

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Сначала напомним, как отдыхаем на майские праздники в 2024 году — сначала с 28 апреля по 1 мая, а после с 9 по 12 мая. Кстати, с 15 апреля в регионе запретят разводить костры и ставить мангалы в необорудованных для этого зонах.
Она находится в Чернолучье на берегу Иртыша. Среди сосен стоят домики и главный корпус. Стоимость проживания в одном из двухместных номеров главного корпуса составит от 3 до 4 тыс рублей в сутки. На домики цены отличаются в зависимости от количества мест. Цены варьируются от 3,5 тыс рублей (двухместный) до 19,5 тыс рублей (на 12 человек). В жилых помещениях есть все необходимое, в том числе место для готовки и телевизор.
В стоимость включены завтраки и пользование мангальной зоной. На территории есть детские площадки, батуты, столовая, площадка для игры в мини-гольф, летний душ и три бани, каждая из которых рассчитана на шесть человек.
Он расположен на берегу Оми в Омском районе. Здесь есть термальный источник, который открыт круглый год. Для проживания гостям предлагаются одноместные и двухместные номера в гостинице и гостевая деревня с домиками. Стандартный двухместный номер с ванной стоит в сутки 6,9 тыс рублей. За эти деньги отдыхающие также могут позавтракать.
Домик с панорамными окнами для четырех человек в сутки будет стоить 13,5 тыс рублей. За эту цену гости будут завтракать и посещать термальный источник без ограничений. Есть на территории экоклуба также коттедж с тремя спальнями, рассчитанный на шесть человек. Стоимость — 19,9 тыс рублей в сутки.
В «Шышках» гости могут париться в «русской бане-хаммам». Час посещения стоит 3 тыс рублей на компанию до шести человек. Рядом размещен ресторан, деревянные и купольные беседки (стоимость — от 1 до 5 тыс рублей) и мангальные зоны (800 рублей в час).
В поселке Красный Яр Любинского района находится «Старица». Для отдыхающих есть три вида домов. Самый недорогой стоит 6,5 тыс рублей в сутки для компании до четырех человек. В нем есть плита, микроволновка, холодильник, двухъярусная кровать, несколько диванов и обеденный стол. Если выйти на улицу, то можно посидеть на собственной террасе или в беседке, а также пожарить шашлыки.
Есть дома-шалаши в виде треугольника, которые стоят 10 тыс рублей в сутки. Здесь могут расположиться 2-4 человека. Все необходимое для проживания есть, а также красивый вид на озеро. Предусмотрен также в «Старице» и коттедж на компанию до 15 человек. Стоимость — 25 тыс рублей в сутки. Помимо всего прочего там есть бассейн, банкетный зал, бильярд, теннисный стол и настольный футбол.
Из развлечений и мест отдых в «Старице» есть: лодка/катамаран напрокат, шезлонги и качели. Здесь можно также рыбачить, но снасти нужно взять с собой. Прогулявшись по березовому и сосновому лесу, можно арендовать баню на два часа за 2,5 тыс рублей. Делать шашлыки и сидеть в беседке на общей территории базы отдыха можно бесплатно.
Здесь много развлечений для детей и взрослых: батуты, горки, бассейны с шариками, рыбы в огромном аквариуме, спа-салон, уличные тренажеры, прокат велосипедов и веревочный парк. Многие приезжают сюда для посещения большого аквапарка. Стоимость его посещения для взрослых на весь день составит 1,3 тыс рублей, а для детей — 700 рублей. Три часа в аквапарке стоят 900 рублей (взрослый) и 500 рублей (детский).
Дешевле всего будет стандартный номер для двоих — 7,3 тыс рублей в сутки. Номер на одного стоит 4,4 тыс рублей. В «Сказке» также есть мини-коттедж, коттедж для большой компании до 10 человек и дом в лесу для 16 человек.
Есть аренда беседок. Цены варьируются от 450 рублей до 2,5 тыс рублей в зависимости от количества отдыхающих. Самая большая беседка вместит в себя 40 человек.
Одна из самых бюджетных баз отдыха. Так, двухместные номера класса «комфорт» стоят от 1,9 тыс рублей в сутки вместе с завтраком. Стоит отметить, что туалет и душ при этом общий. Если доплатить до 2,1 тыс рублей, то санузел будет свой в «комфорте с плюсом». Суточное проживание в двухместном полулюксе стоит от 3,2 тыс рублей.
Здесь же помимо корпусов есть коттеджи. Например, аренда «Корсара» обойдется в 14 тыс рублей в сутки, при этом в стоимость не входит питание. Здесь есть три спальни, гостиная, кухня, каминный зал, детская и веранда. Неплохой вариант для двух человек — домик-шалаш с небольшой спальней на антресолях, гостиной и кухней. Стоимость — 7 тыс рублей в сутки.
Аренда мангальных зон начинается от 200 рублей в час, а только самого мангала — 100 рублей в час. На территории базы отдыха в Чернолучье есть детские площадки, уличные тренажеры, две бани, клуб и столовая.