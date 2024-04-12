2 254 жителя Омской области получили приглашение на работу после ярмарки вакансий

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Омской области завершился региональный этап всероссийского проекта «Работа России. Время возможностей», после его окончания 2 254 жителя региона получили предложения о трудоустройстве, всего посетителей было около 6000.
В рамках мероприятия свои кадровые возможности представили более 1100 работодателей, на площадках проводили мастер-классы, учили составлять портфолио и писать резюме, а также знакомили с работодателями из различных отраслей, среди которых: промышленные предприятия, IT-компании, организация транспорта, агропромышленный комплекс, культура, спорт и другие.
«Сегодня на ярмарке работают ведущие компании региона, и интерес омичей к ним не спадает уже второй год подряд. Можно сказать, что формат проведения ярмарки показал свою эффективность. Омская область продолжит делать все возможное, чтобы у людей была возможность трудоустроиться на самые востребованные специальности, а работодатели смогли бы приобретать высококлассных специалистов», — рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.
На выбор для присутствующих организаторы ярмарки представили три трека: «Учись в Омске», «Работай в Омске» и «Развивайся в Омске». В ходе мероприятия у омичей была возможность пообщаться с потенциальными нанимателями и получить подробную консультацию по интересующим вопросам.
«Мы участвуем в ярмарке уже не первый год и традиционно к нашему стенду подходит немало народа. У омичей вызывает живой интерес порядок трудоустройства на наш завод, возможность прохождения студенческой практики. Мы уже собрали более 20 анкет, то есть у людей есть мотивация работать именно у нас», — отметила представитель ООО «Автоматика-сервис» Юлия Елунина.
Жители региона высоко оценили качество проведения ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Интересное и полезное для себя находили соискатели разных возрастов и возможностей. Например, для людей с инвалидностью работали кадровые специалисты, которые предлагали им адаптированные вакансии. Также особенной категорией стали участники СВО и члены их семей.
«Я придерживаюсь того принципа, что серьезную работу „на столбе“ не ищут. Поэтому я пришла на ярмарку вакансий, чтобы посмотреть подходящую для меня специальность. Мне очень понравилось, как здесь все организовано, все понятно и можно легко найти ту или иную площадку. Спасибо большое за помощь и хорошее настроение!», — поделилась омичка Елена Ведерникова.
Напомним, что федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 28 июня.