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2 254 жителя Омской области получили приглашение на работу после ярмарки вакансий

2 254 жителя Омской области получили приглашение на работу после ярмарки вакансий

12 апреля 2024, 11:22
Фото: Правительство Омской области
В Омской области завершился региональный этап всероссийского проекта «Работа России. Время возможностей», свои кадровые возможности представили более 1000 работодателей.

В Омской области завершился региональный этап всероссийского проекта «Работа России. Время возможностей», после его окончания 2 254 жителя региона получили предложения о трудоустройстве, всего посетителей было около 6000.

В рамках мероприятия свои кадровые возможности представили более 1100 работодателей, на площадках проводили мастер-классы, учили составлять портфолио и писать резюме, а также знакомили с работодателями из различных отраслей, среди которых: промышленные предприятия, IT-компании, организация транспорта, агропромышленный комплекс, культура, спорт и другие.

«Сегодня на ярмарке работают ведущие компании региона, и интерес омичей к ним не спадает уже второй год подряд. Можно сказать, что формат проведения ярмарки показал свою эффективность. Омская область продолжит делать все возможное, чтобы у людей была возможность трудоустроиться на самые востребованные специальности, а работодатели смогли бы приобретать высококлассных специалистов», — рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

На выбор для присутствующих организаторы ярмарки представили три трека: «Учись в Омске», «Работай в Омске» и «Развивайся в Омске». В ходе мероприятия у омичей была возможность пообщаться с потенциальными нанимателями и получить подробную консультацию по интересующим вопросам.

«Мы участвуем в ярмарке уже не первый год и традиционно к нашему стенду подходит немало народа. У омичей вызывает живой интерес порядок трудоустройства на наш завод, возможность прохождения студенческой практики. Мы уже собрали более 20 анкет, то есть у людей есть мотивация работать именно у нас», — отметила представитель ООО «Автоматика-сервис» Юлия Елунина.

Жители региона высоко оценили качество проведения ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Интересное и полезное для себя находили соискатели разных возрастов и возможностей. Например, для людей с инвалидностью работали кадровые специалисты, которые предлагали им адаптированные вакансии. Также особенной категорией стали участники СВО и члены их семей.

«Я придерживаюсь того принципа, что серьезную работу „на столбе“ не ищут. Поэтому я пришла на ярмарку вакансий, чтобы посмотреть подходящую для меня специальность. Мне очень понравилось, как здесь все организовано, все понятно и можно легко найти ту или иную площадку. Спасибо большое за помощь и хорошее настроение!», — поделилась омичка Елена Ведерникова.

Напомним, что федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 28 июня.

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