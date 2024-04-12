2 254 жителя Омской области получили приглашение на работу после ярмарки вакансий

На выбор для присутствующих организаторы ярмарки представили три трека: «Учись в Омске», «Работай в Омске» и «Развивайся в Омске». В ходе мероприятия у омичей была возможность пообщаться с потенциальными нанимателями и получить подробную консультацию по интересующим вопросам.