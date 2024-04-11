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Врач Бурнацкая: Не стоит пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе

11 апреля 2024, 07:46
Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая рассказала о том, как поддержать здоровье в середине весны. Она отметила, что часто к этому времени организм чувствует себя истощенным и ослабленным из-за авитаминоза, вызванного недостатком витаминов и солнечного света в зимний период.

Основные признаки авитаминоза включают утомляемость, сонливость, проблемы с кожей, волосами и ногтями, кровоточивость десен и частые респираторные инфекции. Простым и эффективным способом борьбы с авитаминозом является увеличение потребления фруктов и овощей, богатых витаминами и минеральными веществами. Также можно проконсультироваться с врачом и принимать витаминные комплексы, пишут «Известия».

«Не стоит пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе и другой физической активностью, которая способствует укреплению иммунитета. Но при этом помните, что весна — это период начала цветения, которое может вызывать аллергические реакции, особенно если у человека есть к этому предрасположенность», — отметила врач.

Во второй и третьей декадах апреля начинают цвести различные растения, такие как береза, тополь, ива, клен, вяз и осина, которые могут вызывать сезонную аллергию. Симптомы аллергии могут включать заложенность носа, насморк, чихание, нарушение обоняния, покраснение глаз, слезоточивость, кашель, удушье, зуд кожи, усталость и раздражительность.

«Симптомы могут проявляться с разной интенсивностью в любом возрасте. Если вы обнаружили у себя вышеперечисленные симптомы, необходимо вовремя обратиться на прием к врачу аллергологу-иммунологу для проведения диагностики и получения правильной терапии», — заключила Бурнацкая.

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