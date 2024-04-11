Врач Бурнацкая: Не стоит пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе

«Не стоит пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе и другой физической активностью, которая способствует укреплению иммунитета. Но при этом помните, что весна — это период начала цветения, которое может вызывать аллергические реакции, особенно если у человека есть к этому предрасположенность», — отметила врач.