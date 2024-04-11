Востоковед: Китай опять поставил США на место

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Заявление Йеллен было сделано после ее недавнего визита в Китай. Она осталась недовольной высокими темпами роста экономики и укреплением сотрудничества между Китаем и Россией.
По первому вопросу глава Министерства финансов выразила беспокойство о возможном «кризисе перепроизводства» в Китае, который может привести к падению цен в других странах, в том числе и в США.
Также Йеллен предупредила китайские банки и компании о возможных «серьезных последствиях», если Китай будет продолжать сотрудничать с Россией, включая поддержку СВО.
В ответ на угрозы США китайское Министерство иностранных дел назвало их «очернением» отношений между двумя странами и беспочвенными нападками. Как сообщил в интервью RuNews24.Ru востоковед и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, данное предупреждение США вряд ли будет иметь эффект.
«США занимают верхние позиции в капиталистическом мире и пытаются диктовать свою волю всем. Китай уверенно противостоит этому давлению и говорит: мы нуждаемся в России как надежном партнере и поэтому хотим поддерживать дружеские отношения», — подчеркнул эксперт.