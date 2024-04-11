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Востоковед: Китай опять поставил США на место

11 апреля 2024, 17:52
В китайском Министерстве иностранных дел ответили главе американского Министерства финансов Джанет Йеллен на ее критические высказывания о производительности труда в Китае и дружбе с Россией.

Заявление Йеллен было сделано после ее недавнего визита в Китай. Она осталась недовольной высокими темпами роста экономики и укреплением сотрудничества между Китаем и Россией.

По первому вопросу глава Министерства финансов выразила беспокойство о возможном «кризисе перепроизводства» в Китае, который может привести к падению цен в других странах, в том числе и в США.

Также Йеллен предупредила китайские банки и компании о возможных «серьезных последствиях», если Китай будет продолжать сотрудничать с Россией, включая поддержку СВО.

В ответ на угрозы США китайское Министерство иностранных дел назвало их «очернением» отношений между двумя странами и беспочвенными нападками. Как сообщил в интервью RuNews24.Ru востоковед и руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, данное предупреждение США вряд ли будет иметь эффект.

«США занимают верхние позиции в капиталистическом мире и пытаются диктовать свою волю всем. Китай уверенно противостоит этому давлению и говорит: мы нуждаемся в России как надежном партнере и поэтому хотим поддерживать дружеские отношения», — подчеркнул эксперт.

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