В Русско-Полянском районе начали восстанавливать проезжую часть после затопления

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Прокуратура Русско-Полянского района взяла на контроль восстановление дороги Хлебодаровка — Степановка. Покрытие проезжей части пострадало во время паводка, из-за чего по ней не могут ездить автомобили.
На месте сейчас работает районный прокурор Александр Ступник, он координирует работу спецслужб. Также для исправления ситуации используется специальная техника, прокопана траншея и установлена металлическая труба.
Кроме того, прокуратура Русско-Полянского района инициировала проверку в отношении омского УДХБ, после нее будут приняты необходимые меры.
Напомним, что несколько сел в районе затопило во время оттепели. Под воду ушли жилые дома, местных временно размещали в школе.