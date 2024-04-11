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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Во время затопления в Русско-Полянском районе пострадала проезжая часть

В Русско-Полянском районе начали восстанавливать проезжую часть после затопления

11 апреля 2024, 11:06
Фото: Прокуратура Омской области

Во время затопления в Русско-Полянском районе пострадала проезжая часть

Восстановление дороги Хлебодаровка — Степановка контролирует районная прокуратура, на месте работает спецтехника.

Прокуратура Русско-Полянского района взяла на контроль восстановление дороги Хлебодаровка — Степановка. Покрытие проезжей части пострадало во время паводка, из-за чего по ней не могут ездить автомобили.

На месте сейчас работает районный прокурор Александр Ступник, он координирует работу спецслужб. Также для исправления ситуации используется специальная техника, прокопана траншея и установлена металлическая труба.

Кроме того, прокуратура Русско-Полянского района инициировала проверку в отношении омского УДХБ, после нее будут приняты необходимые меры.

Напомним, что несколько сел в районе затопило во время оттепели. Под воду ушли жилые дома, местных временно размещали в школе.

Стало известно, что сейчас происходит в омском селе, которое затопило талыми водами
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#Снег#Омск#Омская область#Трасса#Новости#Дорога#Затопления#Подтопление#Затопление#Мокрый снег#Анастасия Баянова#Таяние снега
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