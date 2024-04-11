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Published Сегодня, 09:51

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В Омской области появилась Федерация лазертага

11 апреля 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney
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Это командная тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.

В Омской области появилась Федерация лазерного боя. Приказ об ее аккредитации 10 апреля подписал замминистра спорта Дмитрий Зданович.

«Аккредитовать региональную физкультурно-спортивную организацию общественную организацию „Федерация лазерного боя Омской области“ сроком до 2 апреля 2025 года», — говорится в документе.

Для справки. Лазерный бой или лазертаг (от англ. laser — лазер и tag — метка) — командная тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.

Согласно данным Rusprofile, «Федерация лазерного боя Омской области» была зарегистрирована в качестве юридического лица в феврале нынешнего года. Ее руководителем является Илья Балякин.

Отметим, что лазертаг в июле 2023 года официально признали видом спорта и внесли во Всероссийский реестр.

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#Спорт#Омск#Евгений Игишев#Лазертаг
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