В Омской области появилась Федерация лазертага

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Омской области появилась Федерация лазерного боя. Приказ об ее аккредитации 10 апреля подписал замминистра спорта Дмитрий Зданович.
«Аккредитовать региональную физкультурно-спортивную организацию общественную организацию „Федерация лазерного боя Омской области“ сроком до 2 апреля 2025 года», — говорится в документе.
Для справки. Лазерный бой или лазертаг (от англ. laser — лазер и tag — метка) — командная тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих попадания.
Согласно данным Rusprofile, «Федерация лазерного боя Омской области» была зарегистрирована в качестве юридического лица в феврале нынешнего года. Ее руководителем является Илья Балякин.
Отметим, что лазертаг в июле 2023 года официально признали видом спорта и внесли во Всероссийский реестр.