В Омской области подросток на электросамокате сбил 74-летнюю пенсионерку

7 апреля автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 34-летний мужчина, ехал по улице Перелета. В районе дома № 27 он сбил электросамокат с двумя омичами. В результате одному из них, 14-летнему подростку, понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу с травмами.