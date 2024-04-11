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В Омской области 11-летний мальчик на электросамокате сбил пожилую женщину

В Омской области подросток на электросамокате сбил 74-летнюю пенсионерку

11 апреля 2024, 12:40
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области 11-летний мальчик на электросамокате сбил пожилую женщину

ДТП произошло в селе Знаменском, сбитой женщине понадобилась медицинская помощь.

В региональном УМВД рассказали о двух ДТП с участием электросамокатов, одно из них произошло на Левом берегу Омска, второе — в селе Знаменском, в обоих есть пострадавшие.

7 апреля автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 34-летний мужчина, ехал по улице Перелета. В районе дома № 27 он сбил электросамокат с двумя омичами. В результате одному из них, 14-летнему подростку, понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу с травмами.

Еще одно происшествие случилось на улице Октябрьской в селе Знаменском. Там 11-летний мальчик управлял электросамокатом и наехал на пенсионерку, которая шла по проезжей части. 74-летней женщине также понадобилась помощь медиков.

По факту ДТП проводят проверку госавтоинспекторы.

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