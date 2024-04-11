В Омской области подросток на электросамокате сбил 74-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В региональном УМВД рассказали о двух ДТП с участием электросамокатов, одно из них произошло на Левом берегу Омска, второе — в селе Знаменском, в обоих есть пострадавшие.
7 апреля автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 34-летний мужчина, ехал по улице Перелета. В районе дома № 27 он сбил электросамокат с двумя омичами. В результате одному из них, 14-летнему подростку, понадобилась медицинская помощь, его доставили в больницу с травмами.
Еще одно происшествие случилось на улице Октябрьской в селе Знаменском. Там 11-летний мальчик управлял электросамокатом и наехал на пенсионерку, которая шла по проезжей части. 74-летней женщине также понадобилась помощь медиков.
По факту ДТП проводят проверку госавтоинспекторы.