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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

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В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная

11 апреля 2024, 05:08
Фото: 1MI
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Новое кафе станет шестой точкой Marimoto в Омске.

В Омске 15 апреля на проспекте Маркса в здании, где раньше располагался клуб «Атлантида», планируют открыть кафе Marimoto. Об этом сообщили владельцы заведения в запрещенной в России социальной сети Instagram.

Отметим, что новое кафе станет шестой точкой Marimoto в Омске. Владельцем заведения является Игорь Белоглазов. Ему также принадлежат рестораны «Рамен с уткой» и «Azia.ты».

Фото: Скриншот

Ранее Город55 рассказывал, что на Красном Пути возле остановки «Сибзавод» скоро откроется кофейня Terra coffee, а кафе «Лапша» переедет в здание побольше.

В Омске у «Сибзавода» откроются обновленное кафе «Лапша» и кофейня Terra coffee
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#Бизнес#Омск#Евгений Игишев#Marimoto#Атлантида#Рамен с уткой
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