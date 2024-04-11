В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Омске 15 апреля на проспекте Маркса в здании, где раньше располагался клуб «Атлантида», планируют открыть кафе Marimoto. Об этом сообщили владельцы заведения в запрещенной в России социальной сети Instagram.
Отметим, что новое кафе станет шестой точкой Marimoto в Омске. Владельцем заведения является Игорь Белоглазов. Ему также принадлежат рестораны «Рамен с уткой» и «Azia.ты».
Ранее Город55 рассказывал, что на Красном Пути возле остановки «Сибзавод» скоро откроется кофейня Terra coffee, а кафе «Лапша» переедет в здание побольше.