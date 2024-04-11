Сытость на несколько часов. Простые рецепты салатов с курицей для домашних посиделок

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Сначала нужно поставить вариться морковь на полчаса в подсоленной воде. Она должна быть с кожурой. Пока она варится, следует нарезать огурцы небольшими брусочками. Остывшую оранжевую очистить и также порубить.
Еще нужно сварить яйца и порезать мелко. В отдельную емкость кладем один оставшийся желток и растираем его вилкой. К нему нужно добавить французскую горчицу и оливковое масло. Далее перемешать до однородной массы.
Когда отварное куриное филе остынет, нарезаем его в форме мелких кубиков. Очищаем репчатый лук, нарезаем его мелко. Примерно на десять минут заливаем лук кипятком. Затем воду сливаем, а лук промываем под холодной водой. В миску разбиваем яйца. Слегка присаливаем и взбиваем.
Из получившейся яичной массы выпекаем блинчики на сковороде, смазанной растительным маслом. Готовые яичные блинчики нарезаем в форме тонкой соломки. Салат с яичными блинчиками, курицей и луком по вкусу солим, заправляем салат майонезом, перемешиваем. Уже на тарелке присыпаем его натертый на мелкой терке сыром.
Если куриную грудку вы отварите заранее, то приготовление салата займет у вас буквально пять-семь минут. Отварить куриное филе следует в кипящей подсоленной воде 15-20 минут. Вынуть готовое филе из бульона и остудить. Свежие огурцы нарезать сначала кружочками, а затем кружочки нарезать соломкой.
Выложить горошек и нарезанное кубиками куриное филе. Добавить сметану или греческий йогурт, посолить. Зелень укропа нарубить ножом мелко и выложить в салат. Перемешать ингредиенты салата с заправкой.
У Города55 вы можете посмотреть не только рецепты салатов, но и выбрать для себя рецепт домашнего торта.