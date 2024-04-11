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Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

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Сытость на несколько часов. Простые рецепты салатов с курицей для домашних посиделок

11 апреля 2024, 17:10
Фото: Город55
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Простые рецепты салатов с курицей для домашних посиделок

Салаты преображают стол и утоляют жажду сочности. Они будут актуальны всегда, в особенности сытные. Например, салат с курицей может стать полноценным обедом. Город55 собрал топ-3 самых вкусных блюд.

Салат с яйцом «Прага», ингредиенты

  • Филе куриное — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Огурец свежий — 2 шт
  • Яйца — 3 шт.
  • Горчица французская — 1 ч. л.
  • Зелень — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Масло оливковое — 5 ст. л.

Сначала нужно поставить вариться морковь на полчаса в подсоленной воде. Она должна быть с кожурой. Пока она варится, следует нарезать огурцы небольшими брусочками. Остывшую оранжевую очистить и также порубить.

Еще нужно сварить яйца и порезать мелко. В отдельную емкость кладем один оставшийся желток и растираем его вилкой. К нему нужно добавить французскую горчицу и оливковое масло. Далее перемешать до однородной массы.

Овощи добавляют свежести каждому салату.Овощи добавляют свежести каждому салату.
Овощи добавляют свежести каждому салату.
Фото: Город55

Салат с сыром «Нежность», ингредиенты

  • Филе куриное — 300 г
  • Яйца — 5 шт.
  • Сыр твердых сортов — 80 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 3 ст. л.

Когда отварное куриное филе остынет, нарезаем его в форме мелких кубиков. Очищаем репчатый лук, нарезаем его мелко. Примерно на десять минут заливаем лук кипятком. Затем воду сливаем, а лук промываем под холодной водой. В миску разбиваем яйца. Слегка присаливаем и взбиваем.

Из получившейся яичной массы выпекаем блинчики на сковороде, смазанной растительным маслом. Готовые яичные блинчики нарезаем в форме тонкой соломки. Салат с яичными блинчиками, курицей и луком по вкусу солим, заправляем салат майонезом, перемешиваем. Уже на тарелке присыпаем его натертый на мелкой терке сыром.

Если заранее сварить курицу, то приготовление салата займет меньше времени.Если заранее сварить курицу, то приготовление салата займет меньше времени.
Если заранее сварить курицу, то приготовление салата займет меньше времени.
Фото: Город55

Салат с огурцом «Леди», ингредиенты

  • Филе куриное вареное — 300 г
  • Огурец — 150 г
  • Горошек консервированный — 150 г
  • Сметана — 160 г
  • Укроп — 1 пучок
  • Соль — по вкусу

Если куриную грудку вы отварите заранее, то приготовление салата займет у вас буквально пять-семь минут. Отварить куриное филе следует в кипящей подсоленной воде 15-20 минут. Вынуть готовое филе из бульона и остудить. Свежие огурцы нарезать сначала кружочками, а затем кружочки нарезать соломкой.

Выложить горошек и нарезанное кубиками куриное филе. Добавить сметану или греческий йогурт, посолить. Зелень укропа нарубить ножом мелко и выложить в салат. Перемешать ингредиенты салата с заправкой.

У Города55 вы можете посмотреть не только рецепты салатов, но и выбрать для себя рецепт домашнего торта.

Просто и вкусно. Три лучших рецепта тортов в домашних условиях
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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Продукты питания#Продукты#Новости#Еда#Кулинария#Готовка
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