Сосисочный бизнес Гарика Харламова ушел в минус на 33 млн рублей

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Помимо работы на телевидении, Гарик Харламов имеет долю в сосисочной Hot Dog Bulldog. Он владеет 27% предприятия, остальная часть бизнеса разделена с его приятелями.
Сообщается, что с момента открытия заведения в 2021 году бизнес еще не стал прибыльным: по итогам первого года работы убытки составили 63 млн рублей, годом позже — 56 млн рублей. По итогам 2023 года убытки заведения составили около 33 млн рублей при выручке в 178,5 миллиона.
Несмотря на убыточность, показатели вполовину меньше тех, что заведение показало в первый год работы. Интересно, что Гарик Харламов имеет еще один бизнес, но уже не связанный с общепитом: на него зарегистрированы 20% управляющей компании «Бульдог». Он стал одним из учредителей год назад, и за это время компания принесла владельцам почти миллион убытков и всего 437 тысяч рублей выручки.