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Сосисочный бизнес Гарика Харламова ушел в минус на 33 млн рублей

Сосисочный бизнес Гарика Харламова ушел в минус на 33 млн рублей

11 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Актер и комик прогорел на фудбизнесе, он потерял 33 млн рублей по итогам 2023 года, сообщает издание newia.ru.

Помимо работы на телевидении, Гарик Харламов имеет долю в сосисочной Hot Dog Bulldog. Он владеет 27% предприятия, остальная часть бизнеса разделена с его приятелями.

Сообщается, что с момента открытия заведения в 2021 году бизнес еще не стал прибыльным: по итогам первого года работы убытки составили 63 млн рублей, годом позже — 56 млн рублей. По итогам 2023 года убытки заведения составили около 33 млн рублей при выручке в 178,5 миллиона.

Несмотря на убыточность, показатели вполовину меньше тех, что заведение показало в первый год работы. Интересно, что Гарик Харламов имеет еще один бизнес, но уже не связанный с общепитом: на него зарегистрированы 20% управляющей компании «Бульдог». Он стал одним из учредителей год назад, и за это время компания принесла владельцам почти миллион убытков и всего 437 тысяч рублей выручки.

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#Общество#Новости#Выручка#Предприятие#Убытки
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