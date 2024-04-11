Сосисочный бизнес Гарика Харламова ушел в минус на 33 млн рублей

Несмотря на убыточность, показатели вполовину меньше тех, что заведение показало в первый год работы. Интересно, что Гарик Харламов имеет еще один бизнес, но уже не связанный с общепитом: на него зарегистрированы 20% управляющей компании «Бульдог». Он стал одним из учредителей год назад, и за это время компания принесла владельцам почти миллион убытков и всего 437 тысяч рублей выручки.