РЭО предлагает передавать курортный сбор на нужды регоператоров на ООПТ

Буцаев указал на несправедливость использования тарифов для граждан для финансирования работ на особо охраняемых природных территориях, так как это приведет к оплате ущерба, вызванного туристическим потоком, за счет местных жителей. Он также объявил о подготовке инициативы о погашении соответствующих расходов за счет средств, поступающих в качестве курортного сбора, и обозначил готовность поделиться опытом с коллегами.