РЭО предлагает передавать курортный сбор на нужды регоператоров на ООПТ

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Эту новость анонсировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев на пленарном заседании «Развитие системы особо охраняемых природных территорий», состоявшемся в рамках Экологического форума в Республике Башкортостан 11 апреля, рассказывает newstracker.
Буцаев указал на несправедливость использования тарифов для граждан для финансирования работ на особо охраняемых природных территориях, так как это приведет к оплате ущерба, вызванного туристическим потоком, за счет местных жителей. Он также объявил о подготовке инициативы о погашении соответствующих расходов за счет средств, поступающих в качестве курортного сбора, и обозначил готовность поделиться опытом с коллегами.
Глава РЭО также отметил необходимость создания инфраструктуры для переработки отходов с повышенной мощностью, которая позволила бы эффективно обрабатывать отходы, оставленные туристами. Он предложил передавать средства, полученные в виде курортного сбора, на финансирование таких проектов.
Российский экологический оператор, созданный по указу президента 14 января 2019 года, работает над созданием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Основная цель национального проекта «Экология» — сократить объем захоронения отходов и уменьшить экологическую нагрузку на население. До 2030 года намечено достижение полной сортировки всех твердых отходов и сокращение объема отходов, отправляемых на полигоны, вдвое. Эти цели достижимы только при условии развития экономики замкнутого цикла.