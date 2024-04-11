Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

РЭО предлагает передавать курортный сбор на нужды регоператоров на ООПТ

РЭО предлагает передавать курортный сбор на нужды регоператоров на ООПТ

11 апреля 2024, 15:54
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор предложил использовать средства, получаемые от курортного сбора, для финансирования деятельности региональных операторов на особо охраняемых природных территориях и строительства объектов по переработке твердых отходов.

Эту новость анонсировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев на пленарном заседании «Развитие системы особо охраняемых природных территорий», состоявшемся в рамках Экологического форума в Республике Башкортостан 11 апреля, рассказывает newstracker.

Буцаев указал на несправедливость использования тарифов для граждан для финансирования работ на особо охраняемых природных территориях, так как это приведет к оплате ущерба, вызванного туристическим потоком, за счет местных жителей. Он также объявил о подготовке инициативы о погашении соответствующих расходов за счет средств, поступающих в качестве курортного сбора, и обозначил готовность поделиться опытом с коллегами.

Глава РЭО также отметил необходимость создания инфраструктуры для переработки отходов с повышенной мощностью, которая позволила бы эффективно обрабатывать отходы, оставленные туристами. Он предложил передавать средства, полученные в виде курортного сбора, на финансирование таких проектов.

Российский экологический оператор, созданный по указу президента 14 января 2019 года, работает над созданием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Основная цель национального проекта «Экология» — сократить объем захоронения отходов и уменьшить экологическую нагрузку на население. До 2030 года намечено достижение полной сортировки всех твердых отходов и сокращение объема отходов, отправляемых на полигоны, вдвое. Эти цели достижимы только при условии развития экономики замкнутого цикла.

#Общество
Подпишитесь
Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
Вчера, 09:10
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная
Сегодня, 05:08
Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни
Сегодня, 04:58
«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков
Сегодня, 06:18
С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»
Сегодня, 09:24
Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски
Сегодня, 10:11
"