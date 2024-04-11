Отзывы и стоимость. Топ-5 колледжей Омска для выпускников девятых классов

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Ниже представлена информация для тех, кто думает, куда пойти после 9 класса, какой колледж лучше выбрать. Лучшие ссузы Омска — в материале Города55.
При составлении этого списка учитывались несколько аспектов, в том числе заинтересованность абитуриентов в поступлении, количество направлений подготовки и востребованность специальностей того или иного ссуза. Информация предоставлена аналитиками сервиса Поступи.инфо.
В отзывах сервиса Яндекс.Карты студенты, их родители и выпускники пишут о том, что в колледже созданы отличные условия для обучения и повышения квалификации. Пускай внешний вид здания неброский, зато в аудиториях есть современное оборудование. Преподавательский состав оценивается на 73 из 100% возможных. У педагогов высокий уровень профессионализма, есть позитив. Кому-то из студентов помогали с подработкой по специальности во время учебы. Обучающиеся говорят, что при колледже уютное общежитие и дешевое питание.
Абитуриентам предлагается 16 направлений подготовки. Стоимость обучения начинается от 18 тыс рублей. Минимальный балл аттестата для бюджета — 4. По информации сервиса Поступи.инфо, в заведении предусмотрено 480 бюджетных и 125 платных мест.
Согласно данным Яндекс.Карт, это учебное заведение также высоко ценится студентами. На их взгляд, преподаватели вежливые и могут отлично объяснить тему. Выпускники отмечают, что у колледжа удобное расположение, большой выбор специальностей. Многие хвалят качество обучения бухгалтеров и специалистов по налогообложению. Но кого-то при этом совершенно не устраивают женские уборные.
Предусмотрены бюджетные места, а обучение на коммерческой основе стоит от 41 тыс рублей. Минимальный балл аттестата для получения бесплатного образования — 3,37. По информации сервиса Поступи.инфо, в колледже есть 600 бюджетных и 50 платных мест. В ОПЭК обучают по 23 направлениям.
Студенты говорят, что это «суперский» колледж. Работают отзывчивые преподаватели, которые понятно объясняют материал. Один из обучающихся отмечает, что при ссузе есть курсы по подготовке к сдаче ОГЭ. По его мнению, они очень помогают набрать высшие баллы на экзаменах. Помимо этого активно развивается внеучебная деятельность, что нравится студентам.
«Преподаватели достаточно строги к выполнению обязанностей студентов, но также достаточно добры и уважительны к каждому компетентному учащему ребенку колледжа», — пишет один из пользователей в Яндекс.Картах.
Есть 600 бюджетных мест, уточняется на Поступи.инфо. А если на бесплатное обучение поступить не получится, то есть платная основа. Тогда за учебу в зависимости от специальности нужно будет платить минимум 26 тыс рублей за семестр.
Последний отзыв в Яндекс.Картах звучит следующим образом:
«Лучший колледж в Омской области! Очень красивый, уютный. Сразу чувствуется хорошая атмосфера и положительная энергетика! Всем советую сюда поступать!» — восклицает молодой человек.
Он оставил комментарий в ноябре 2023 года. Той же осенью одна из студенток рассказала, что ей очень нравится отношение преподавателей к обучающимся. По ее мнению, в колледже работают профессиональные педагоги (она учится по специальности «Информационные системы и программирование»).
Однако есть и негативный отзыв. Одна девушка в период приемной кампании очень разочаровалась в АТК. Ее возмутило халатное отношение сотрудников, которые принимали у нее документы. Также абитуриентке показались странными итоги работы приемной комиссии колледжа (она не пошла туда учиться).
Минимальный балл аттестата для бюджета — 4,4. Платное обучение начинается от 40 тыс рублей. На базе колледжа предусмотрены 16 направлений подготовки.
Его оценка на том же уровне, что и у остальных — 4,2. Последний отзыв был оставлен в июле 2023 года. Студента заочной формы осталась крайне недовольна обучением. Как она рассказала, на втором курсе ее группа ушла на дистант, но связи с педагогами должной не было. В 2020 году другой пользователь писал, что в колледже можно получить качественное образование, но формат обучения не уточняется.
«Лучшее из мест, в которых мне довелось учиться», — написала девушка в декабре 2020 года в отзывах Яндекс.Карт.
К слову, колледж находится в одном здании с омской гуманитарной академией (ОмГА), так что преподаватели работают и там, и там. Студенты отмечают их профессионализм, но один из них также упомянул про проблемы дистанционного обучения.
Количество платных мест — 715. Стоимость обучения начинается от 20 тыс рублей. Сервис Поступи.инфо сообщает, что на базе колледжа есть 53 направления подготовки.