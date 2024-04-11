Отзывы и стоимость. Топ-5 колледжей Омска для выпускников девятых классов

Его оценка на том же уровне, что и у остальных — 4,2. Последний отзыв был оставлен в июле 2023 года. Студента заочной формы осталась крайне недовольна обучением. Как она рассказала, на втором курсе ее группа ушла на дистант, но связи с педагогами должной не было. В 2020 году другой пользователь писал, что в колледже можно получить качественное образование, но формат обучения не уточняется.