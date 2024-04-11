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Отзывы и стоимость. Топ-5 колледжей Омска для выпускников девятых классов

11 апреля 2024, 09:30
Фото: Город55
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Топ-5 колледжей Омска для выпускников девятых классов

Экзамены и выпускные не за горами, как и приемная кампания 2024 года в вузах и ссузах. На выбор омским выпускникам предлагается множество учебных заведений, на которые можно обратить внимание.

Ниже представлена информация для тех, кто думает, куда пойти после 9 класса, какой колледж лучше выбрать. Лучшие ссузы Омска — в материале Города55.

Колледжи после 9 класса: рейтинг

При составлении этого списка учитывались несколько аспектов, в том числе заинтересованность абитуриентов в поступлении, количество направлений подготовки и востребованность специальностей того или иного ссуза. Информация предоставлена аналитиками сервиса Поступи.инфо.

1. Сибирский профессиональный колледж (СПК)

В отзывах сервиса Яндекс.Карты студенты, их родители и выпускники пишут о том, что в колледже созданы отличные условия для обучения и повышения квалификации. Пускай внешний вид здания неброский, зато в аудиториях есть современное оборудование. Преподавательский состав оценивается на 73 из 100% возможных. У педагогов высокий уровень профессионализма, есть позитив. Кому-то из студентов помогали с подработкой по специальности во время учебы. Обучающиеся говорят, что при колледже уютное общежитие и дешевое питание.

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Фото: Город55

Абитуриентам предлагается 16 направлений подготовки. Стоимость обучения начинается от 18 тыс рублей. Минимальный балл аттестата для бюджета — 4. По информации сервиса Поступи.инфо, в заведении предусмотрено 480 бюджетных и 125 платных мест.

2. Омский промышленно-экономический колледж (ОПЭК)

Согласно данным Яндекс.Карт, это учебное заведение также высоко ценится студентами. На их взгляд, преподаватели вежливые и могут отлично объяснить тему. Выпускники отмечают, что у колледжа удобное расположение, большой выбор специальностей. Многие хвалят качество обучения бухгалтеров и специалистов по налогообложению. Но кого-то при этом совершенно не устраивают женские уборные.

Предусмотрены бюджетные места, а обучение на коммерческой основе стоит от 41 тыс рублей. Минимальный балл аттестата для получения бесплатного образования — 3,37. По информации сервиса Поступи.инфо, в колледже есть 600 бюджетных и 50 платных мест. В ОПЭК обучают по 23 направлениям.

3. Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского (Омавиат)

Студенты говорят, что это «суперский» колледж. Работают отзывчивые преподаватели, которые понятно объясняют материал. Один из обучающихся отмечает, что при ссузе есть курсы по подготовке к сдаче ОГЭ. По его мнению, они очень помогают набрать высшие баллы на экзаменах. Помимо этого активно развивается внеучебная деятельность, что нравится студентам.

«Преподаватели достаточно строги к выполнению обязанностей студентов, но также достаточно добры и уважительны к каждому компетентному учащему ребенку колледжа», — пишет один из пользователей в Яндекс.Картах.

Есть 600 бюджетных мест, уточняется на Поступи.инфо. А если на бесплатное обучение поступить не получится, то есть платная основа. Тогда за учебу в зависимости от специальности нужно будет платить минимум 26 тыс рублей за семестр.

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Фото: Город55

4. Омский автотранспортный колледж (омский АТК)

Последний отзыв в Яндекс.Картах звучит следующим образом:

«Лучший колледж в Омской области! Очень красивый, уютный. Сразу чувствуется хорошая атмосфера и положительная энергетика! Всем советую сюда поступать!» — восклицает молодой человек.

Он оставил комментарий в ноябре 2023 года. Той же осенью одна из студенток рассказала, что ей очень нравится отношение преподавателей к обучающимся. По ее мнению, в колледже работают профессиональные педагоги (она учится по специальности «Информационные системы и программирование»).

Однако есть и негативный отзыв. Одна девушка в период приемной кампании очень разочаровалась в АТК. Ее возмутило халатное отношение сотрудников, которые принимали у нее документы. Также абитуриентке показались странными итоги работы приемной комиссии колледжа (она не пошла туда учиться).

Минимальный балл аттестата для бюджета — 4,4. Платное обучение начинается от 40 тыс рублей. На базе колледжа предусмотрены 16 направлений подготовки.

5. Гуманитарный колледж Омска (ОмГК)

Его оценка на том же уровне, что и у остальных — 4,2. Последний отзыв был оставлен в июле 2023 года. Студента заочной формы осталась крайне недовольна обучением. Как она рассказала, на втором курсе ее группа ушла на дистант, но связи с педагогами должной не было. В 2020 году другой пользователь писал, что в колледже можно получить качественное образование, но формат обучения не уточняется.

«Лучшее из мест, в которых мне довелось учиться», — написала девушка в декабре 2020 года в отзывах Яндекс.Карт.

К слову, колледж находится в одном здании с омской гуманитарной академией (ОмГА), так что преподаватели работают и там, и там. Студенты отмечают их профессионализм, но один из них также упомянул про проблемы дистанционного обучения.

Количество платных мест — 715. Стоимость обучения начинается от 20 тыс рублей. Сервис Поступи.инфо сообщает, что на базе колледжа есть 53 направления подготовки.

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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Россия#Новости#Колледж#Алина Ясинская
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