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Онколог Исакова предупреждает об опасности пассивного курения

11 апреля 2024, 07:46
Люди, не курящие сами, но подвергающиеся воздействию дыма от сигарет, могут столкнуться с серьезными последствиями для здоровья. В частности, это может привести к развитию рака легких и других опасных заболеваний. Об этом рассказала врач-онколог Суна Исакова.

Врач отмечает, что не существует безопасного уровня пассивного курения. Пассивные курильщики более подвержены риску развития бронхиальной астмы, аллергических реакций и заболеваний сердца и сосудов. Особенно дети, которые регулярно подвергаются пассивному курению, подвержены опасности развития бронхитов, пневмонии, менингита и ушных инфекций, пишут «Известия».

Стоит отметить, что и пассивное курение электронных сигарет также не является безопасным. В некоторых жидкостях для вейпинга содержатся канцерогенные вещества. Такое пассивное курение может вызывать приступы бронхиальной астмы, а выдыхаемый пар при курении вейпов может вызывать головную боль и кашель у пассивных курильщиков.

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