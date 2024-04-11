Онколог Исакова предупреждает об опасности пассивного курения

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Врач отмечает, что не существует безопасного уровня пассивного курения. Пассивные курильщики более подвержены риску развития бронхиальной астмы, аллергических реакций и заболеваний сердца и сосудов. Особенно дети, которые регулярно подвергаются пассивному курению, подвержены опасности развития бронхитов, пневмонии, менингита и ушных инфекций, пишут «Известия».
Стоит отметить, что и пассивное курение электронных сигарет также не является безопасным. В некоторых жидкостях для вейпинга содержатся канцерогенные вещества. Такое пассивное курение может вызывать приступы бронхиальной астмы, а выдыхаемый пар при курении вейпов может вызывать головную боль и кашель у пассивных курильщиков.