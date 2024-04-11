Онколог Исакова предупреждает об опасности пассивного курения

Люди, не курящие сами, но подвергающиеся воздействию дыма от сигарет, могут столкнуться с серьезными последствиями для здоровья. В частности, это может привести к развитию рака легких и других опасных заболеваний. Об этом рассказала врач-онколог Суна Исакова.