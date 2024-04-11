Невролог Чудинская: тремор кисти является первым признаком болезни Паркинсона

Первые симптомы болезни Паркинсона обычно проявляются в возрасте 55-60 лет, но иногда заболевание может начаться и в более раннем возрасте. Чаще всего на первом этапе заболевания появляется тремор (дрожание) кисти одной руки, которое может со временем распространиться на другие конечности. Кроме того, также характерными признаками являются мышечная жесткость и постуральная неустойчивость.