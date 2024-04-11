Невролог Чудинская: тремор кисти является первым признаком болезни Паркинсона

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Болезнь Паркинсона вызывается разрушением и гибелью нейронов, отвечающих за выработку нейромедиатора дофамина, особенно в черной субстанции мозга, пишут «Известия».
В настоящее время нет лекарства, способного полностью излечить данную болезнь, однако консервативные и оперативные методы лечения позволяют замедлить ее прогрессирование и существенно улучшить качество жизни пациентов.
По словам невролога, около 15% людей со страдающих болезнью Паркинсона имеют предрасположенность к этому заболеванию в семейном анамнезе. Однако гены, ответственные за развитие болезни, пока не выявлены. В качестве факторов риска, также, могут служить проживание в сельской местности и близость к промышленным предприятиям.
Первые симптомы болезни Паркинсона обычно проявляются в возрасте 55-60 лет, но иногда заболевание может начаться и в более раннем возрасте. Чаще всего на первом этапе заболевания появляется тремор (дрожание) кисти одной руки, которое может со временем распространиться на другие конечности. Кроме того, также характерными признаками являются мышечная жесткость и постуральная неустойчивость.
Последующее развитие болезни приводит к общему снижению двигательной активности и скованности. Темп движений замедляется, больной ходит мелкими шагами и улыбается редко. Усиление ригидности мышц ведет к формированию характерной «позы просителя».
Несмотря на то, что болезнь Паркинсона имеет серьезные последствия для пациентов, современная медицина предлагает способы улучшения их жизни и замедления прогрессирования заболевания.