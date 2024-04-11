Не ошибетесь. Три самых модных дизайна квартир в 2024 году для россиян

Posted Сегодня, 20:57
Published Сегодня, 20:57
Modified Сегодня, 21:05
Updated Сегодня, 21:05
Минимализм в интерьере по-прежнему высоко ценится, скандинавский стиль невероятно популярен. Функциональность, простота и натуральные материалы в помещении — основные принципы этого направления. Отношение скандинавов к обустройству жилища привлекает еще и потому, что в нем появляется много пространства и уюта. При этом не страдает лаконичность, а излишнее декорирование не мешает глазу, так как его попросту нет. Цветовая гамма спокойная: белый, серый и бежевый. За счет нее в квартире создается ощущение свежести и легкости.
Освещение также важно, как и тренды цветов в интерьере. Скандинавский стиль подразумевает, что в пространстве много естественного света. Это имеет под собой логическое основание, ведь у северян не так много солнца.
Можно сказать, что скандинавский минимализм в интерьере универсален, так как подходит для разных жилищ, будь-то маленькие квартиры или большие дома.
Вместе с тем появляются новые тренды в интерьере. Модный дизайн дома в 2024 году — «тихая роскошь». Изначально это был феномен мира одежды и аксессуаров. Этот лайфстайл можно ознаменовать фразой: жить проще. Его приверженцы пользуются функциональными качественными вещами, не заявляя публике о своем состоянии.
Таким образом главные принципы «тихой роскоши» — разумное потребление ресурсов и экологичность жизни. Также как в скандинавском стиле здесь спокойная цветовая гамма. При этом дизайн подразумевает использование дорогих материалов — натуральный камень, мрамор, кожа и другие. Освещение мягкое и ненавязчивое, что-то приглушенное.
Интерьер дома заиграет новыми красками с декором и объектами искусства. Они должны быть сдержанными, но подчеркивать качество и элегантность «тихой роскоши». Это может быть дизайн кухни, дизайн комнаты ребенка и в целом дизайн квартиры. Ограничений как таковых нет, есть стиль и уют без вычурности.
С помощью этого дизайна можно отразить культуру и историю в интерьере. В 2024 году растет интерес к «нулевым» и 90-м. Собственно, тренд 25-летней давности с коврами на стене вновь становится актуальным. Ностальгия и свежий взгляд на вещь из прошлого.
Находите серванты, буфеты, шкафы, которые подходят по стилю и украшайте ими дом. Комоды, диваны и кресла с яркой обивкой, резными ножками помогут создать атмосферу того времени и задать стиль квартире. Предметы обихода можно найти на барахолках или в винтажных магазинах.