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Published Сегодня, 20:57

Modified Сегодня, 21:05

Updated Сегодня, 21:05

Скандинавский стиль уже стал классикой для россиян.

Не ошибетесь. Три самых модных дизайна квартир в 2024 году для россиян

11 апреля 2024, 20:57
Фото: Город55
Скандинавский стиль уже стал классикой для россиян.

Три самых модных дизайна квартир в 2024 году для россиян

Создание крепкого и уютного дома для безопасности и отдыха — то, чем мы все занимаемся. Периодически случается ремонт. Но порой кажется, что не хватает чего-то еще, хочется подчеркнуть исключительность пространства. И здесь на помощь приходит дизайн. Подробнее об этом — в материале Города55.

Скандинавский минимализм

Минимализм в интерьере по-прежнему высоко ценится, скандинавский стиль невероятно популярен. Функциональность, простота и натуральные материалы в помещении — основные принципы этого направления. Отношение скандинавов к обустройству жилища привлекает еще и потому, что в нем появляется много пространства и уюта. При этом не страдает лаконичность, а излишнее декорирование не мешает глазу, так как его попросту нет. Цветовая гамма спокойная: белый, серый и бежевый. За счет нее в квартире создается ощущение свежести и легкости.

Освещение также важно, как и тренды цветов в интерьере. Скандинавский стиль подразумевает, что в пространстве много естественного света. Это имеет под собой логическое основание, ведь у северян не так много солнца.

Можно сказать, что скандинавский минимализм в интерьере универсален, так как подходит для разных жилищ, будь-то маленькие квартиры или большие дома.

Лаконичность и много пространства — то, что выделяет этот дизайн.Лаконичность и много пространства — то, что выделяет этот дизайн.
Лаконичность и много пространства — то, что выделяет этот дизайн.
Фото: houzz.ru

Стиль «тихая роскошь»

Вместе с тем появляются новые тренды в интерьере. Модный дизайн дома в 2024 году — «тихая роскошь». Изначально это был феномен мира одежды и аксессуаров. Этот лайфстайл можно ознаменовать фразой: жить проще. Его приверженцы пользуются функциональными качественными вещами, не заявляя публике о своем состоянии.

Таким образом главные принципы «тихой роскоши» — разумное потребление ресурсов и экологичность жизни. Также как в скандинавском стиле здесь спокойная цветовая гамма. При этом дизайн подразумевает использование дорогих материалов — натуральный камень, мрамор, кожа и другие. Освещение мягкое и ненавязчивое, что-то приглушенное.

Интерьер дома заиграет новыми красками с декором и объектами искусства. Они должны быть сдержанными, но подчеркивать качество и элегантность «тихой роскоши». Это может быть дизайн кухни, дизайн комнаты ребенка и в целом дизайн квартиры. Ограничений как таковых нет, есть стиль и уют без вычурности.

Стиль 90-х и «нулевых»

С помощью этого дизайна можно отразить культуру и историю в интерьере. В 2024 году растет интерес к «нулевым» и 90-м. Собственно, тренд 25-летней давности с коврами на стене вновь становится актуальным. Ностальгия и свежий взгляд на вещь из прошлого.

Находите серванты, буфеты, шкафы, которые подходят по стилю и украшайте ими дом. Комоды, диваны и кресла с яркой обивкой, резными ножками помогут создать атмосферу того времени и задать стиль квартире. Предметы обихода можно найти на барахолках или в винтажных магазинах.

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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Россия#Новости#Дизайн#Мебель#Искусство и дизайн#Интерьер#Стиль
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