Не ошибетесь. Три самых модных дизайна квартир в 2024 году для россиян

Минимализм в интерьере по-прежнему высоко ценится, скандинавский стиль невероятно популярен. Функциональность, простота и натуральные материалы в помещении — основные принципы этого направления. Отношение скандинавов к обустройству жилища привлекает еще и потому, что в нем появляется много пространства и уюта. При этом не страдает лаконичность, а излишнее декорирование не мешает глазу, так как его попросту нет. Цветовая гамма спокойная: белый, серый и бежевый. За счет нее в квартире создается ощущение свежести и легкости.