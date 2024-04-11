Над одним из «космических» СМУ Олега Золотова нависла угроза ликвидации

Половина уставного капитала фирмы принадлежит гражданке Кыргызстана Ольге Санниковой, а вторая половина записана на само ООО. Стоит отметить, что первым учредителем СМУ-2 было ООО «Строительно-монтажный трест „Стройбетон“» из соседней Михайловки, созданное известным омским строителем Олегом Золотовым. В Новосибирске сейчас ведет бизнес ООО «СМУ-9 Стройбетон „Космическое“» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, причем в этом случае Золотов — действующий учредитель.