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Налоговики решили исключить из ЕГРЮЛ СМУ-2 Стройбетон «Космическое»

Над одним из «космических» СМУ Олега Золотова нависла угроза ликвидации

11 апреля 2024, 11:13
Фото: 1MI

Налоговики решили исключить из ЕГРЮЛ СМУ-2 Стройбетон «Космическое»

Компания зарегистрирована в Кормиловском районе.

Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-2 Стройбетон „Космическое“» в ближайшее время может быть исключено из ЕГРЮЛ, что будет означать его ликвидацию. Причина тому — статус недействующего юридического лица.

— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо), — говорится в официальном сообщении.

СМУ-2 прописано в селе Юрьево Кормиловского района Омской области. Его специализация — «строительство жилых и нежилых зданий». Последние финансовые данные компании относятся к 2018 году.

Половина уставного капитала фирмы принадлежит гражданке Кыргызстана Ольге Санниковой, а вторая половина записана на само ООО. Стоит отметить, что первым учредителем СМУ-2 было ООО «Строительно-монтажный трест „Стройбетон“» из соседней Михайловки, созданное известным омским строителем Олегом Золотовым. В Новосибирске сейчас ведет бизнес ООО «СМУ-9 Стройбетон „Космическое“» с годовым оборотом в 2 млрд рублей, причем в этом случае Золотов — действующий учредитель.

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#Бизнес#Новости#Олег Золотов#Стройбетон#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм
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