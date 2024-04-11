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На Всероссийском форуме деловых СМИ в Москве назвали победителей конкурса

На Всероссийском форуме деловых СМИ в Москве назвали победителей конкурса

11 апреля 2024, 09:19
Фото: фрагмент видео
В Москве прошел Всероссийский форум деловых СМИ. На этот раз в нем участвовали журналисты из 81 региона России.

Они обсуждали роль искусственного интеллекта в профессии, говорили о взаимодействии с органами власти и других актуальных вопросах деловой журналистики. В конце мероприятия состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса деловых СМИ.

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что в этом году на конкурс поступило 389 завок. Он отметил рост качества работ и профессионализма региональных медиа, которые, по его словам, уже не уступают федеральным СМИ, несмотря на более низкие бюджеты. Катырину понравилось, как работали с конкурсантами территориальные палаты. Он сказал, что такое количество работ на конкурсе — это их заслуга.

Первый зампред правления банка МФК Анатолий Хвостиков сказал, что СМИ в регионах освещают работу бизнеса, говорят о проблемах предпринимателей. Банк снова выступил партнером мероприятия. Хвостиков отметил, что сегодня региональные медиа выдают очень интересные материалы, в том числе аналитические. По его словам, каждый журналист повышает свою квалификацию, делает настолько интересные репортажи, что иногда трудно выбрать лучшего.

Соучредителем номинации «Освещение деятельности агропромышленного комплекса» выступил холдинг «ФосАгро» — один из крупнейших мировых производителей удобрений. Замглавы по взаимодействию с органами госвласти компании Светлана Афанасьева сказала, что освещение проблем сельского хозяйства и привлечение внимания к этой отрасли очень важно для холдинга.

По итогам форума были названы победители конкурса: в номинации «Лучшее региональное средство массовой информации» лучшей стала редакция газеты «Тверские ведомости». Гран-при конкурса вручили победителю по теме «Лучшая история предпринимательского успеха». Им стала корреспондент телерадиокомпании «Евразия» Антонина Сатарова из Орска Оренбургской области.

Напомним: форум учрежден в 1993 году российской Торгово-промышленной палатой и Союзом журналистов России.

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