На Всероссийском форуме деловых СМИ в Москве назвали победителей конкурса

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что в этом году на конкурс поступило 389 завок. Он отметил рост качества работ и профессионализма региональных медиа, которые, по его словам, уже не уступают федеральным СМИ, несмотря на более низкие бюджеты. Катырину понравилось, как работали с конкурсантами территориальные палаты. Он сказал, что такое количество работ на конкурсе — это их заслуга.