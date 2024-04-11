На охрану аэропорта «Омск-Федоровка» за 5 месяцев планируют потратить больше 3 млн

Охранять «Федоровку» необходимо с 1 июня по 24 ноября. Ежедневно на службу должны заступать три круглосуточных поста в составе пяти охранников. Патрулировать территорию предстоит как в пешем порядке, так и на автомобиле. Оружие и спецсредства для охранников не предусмотрены.