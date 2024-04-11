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Published Сегодня, 10:40

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На охрану аэропорта «Омск-Федоровка» за 5 месяцев планируют потратить больше 3 млн

11 апреля 2024, 10:40
Фото: 1MI
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Ежедневно на службу должны заступать три круглосуточных поста в составе пяти охранников.

Региональное правительство ищет подрядчика, который займется охраной недостроенных объектов аэропорта «Омск-Федоровка». Заявки принимают до 19 апреля. Начальная цена торгов составляет 3 161 998 рублей.

Охранять «Федоровку» необходимо с 1 июня по 24 ноября. Ежедневно на службу должны заступать три круглосуточных поста в составе пяти охранников. Патрулировать территорию предстоит как в пешем порядке, так и на автомобиле. Оружие и спецсредства для охранников не предусмотрены.

В списке охраняемых объектов 82 пункта: аэродром, здание спасательной службы, аэровокзал, трансформаторная подстанция, сети водопровода и канализации, линии электропередач и другие объекты.

Ранее Город55 рассказывал, что Парк культуры и отдыха ищет подрядчика для ночной охраны территории.

В Омске ищут подрядчика для ночной охраны парка культуры и отдыха за 2,4 млн
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#Омск#Аэропорт#Подрядчик#Торги#Правительство#Омск-Федоровка#Охрана#Евгений Игишев#Рубли
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