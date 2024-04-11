На охрану аэропорта «Омск-Федоровка» за 5 месяцев планируют потратить больше 3 млн

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Региональное правительство ищет подрядчика, который займется охраной недостроенных объектов аэропорта «Омск-Федоровка». Заявки принимают до 19 апреля. Начальная цена торгов составляет 3 161 998 рублей.
Охранять «Федоровку» необходимо с 1 июня по 24 ноября. Ежедневно на службу должны заступать три круглосуточных поста в составе пяти охранников. Патрулировать территорию предстоит как в пешем порядке, так и на автомобиле. Оружие и спецсредства для охранников не предусмотрены.
В списке охраняемых объектов 82 пункта: аэродром, здание спасательной службы, аэровокзал, трансформаторная подстанция, сети водопровода и канализации, линии электропередач и другие объекты.
Ранее Город55 рассказывал, что Парк культуры и отдыха ищет подрядчика для ночной охраны территории.