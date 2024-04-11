Кредиторы «Санрайса» попросили арбитраж завершить процедуру конкурсного производства

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Наталья Петрыкина, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Санрайс», зарегистрированного в Омске на 24-й линии, провела собрание кредиторов компании. Из официального сообщения следует, что в повестке было всего 2 пункта: отчет управляющего и вопрос о завершении процедуры конкурсного производства.
По отчету Петрыкиной какого-то решения не требовалось. По второму пункту кредиторы одобрили обращение в Арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры. Отметим, что удовлетворение этой просьбы повлечет за собой ликвидацию «Санрайса» как юрлица.
ООО «Санрайс» занимается розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Его директором является Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов. Суд признал фирму банкротом из-за 120-миллионного долга перед ООО «Риконт», зарегистрированным в Москве.