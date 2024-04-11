Кредиторы «Санрайса» попросили арбитраж завершить процедуру конкурсного производства

По отчету Петрыкиной какого-то решения не требовалось. По второму пункту кредиторы одобрили обращение в Арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры. Отметим, что удовлетворение этой просьбы повлечет за собой ликвидацию «Санрайса» как юрлица.