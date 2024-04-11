Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Кредиторы «Санрайса» попросили суд завершить процедуру конкурсного производства

Кредиторы «Санрайса» попросили арбитраж завершить процедуру конкурсного производства

11 апреля 2024, 10:06
Фото: 1MI

Кредиторы «Санрайса» попросили суд завершить процедуру конкурсного производства

Удовлетворение ходатайства повлечет за собой ликвидацию фирмы.

Наталья Петрыкина, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Санрайс», зарегистрированного в Омске на 24-й линии, провела собрание кредиторов компании. Из официального сообщения следует, что в повестке было всего 2 пункта: отчет управляющего и вопрос о завершении процедуры конкурсного производства.

По отчету Петрыкиной какого-то решения не требовалось. По второму пункту кредиторы одобрили обращение в Арбитражный суд с ходатайством о завершении процедуры. Отметим, что удовлетворение этой просьбы повлечет за собой ликвидацию «Санрайса» как юрлица.

ООО «Санрайс» занимается розничной торговлей бытовыми товарами в специализированных магазинах. Его директором является Дмитрий Александров, владелец фирм «Адмик» и «Инструмент сервис», которые специализируются на продаже и ремонте бытовых электроприборов. Суд признал фирму банкротом из-за 120-миллионного долга перед ООО «Риконт», зарегистрированным в Москве.

В омском «Санрайсе» появился конкурсный управляющий из Орла
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Санрайс
Подпишитесь
Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
Вчера, 09:10
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная
Сегодня, 05:08
Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни
Сегодня, 04:58
«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков
Сегодня, 06:18
С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»
Сегодня, 09:24
Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски
Сегодня, 10:11
"