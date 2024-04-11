Эксперты рассказали, как выбрать идеальный аромат для весны

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Конечно, параметры выбора туалетной воды и духов для всех индивидуальны. Некоторым девушкам нравятся легкие цветочные ароматы, которые, как правило, и принято считать весенними. Другие дамы предпочитают более терпкие и яркие композиции. Но в основном главным качеством весеннего аромата считается его легкость.
Как пишет newia.ru, среди важных параметров при выборе ароматов, не исключая весенние, нельзя не упомянуть стойкость. Парфюм надлежащего качества даже в концентрации туалетной воды может весь день сохранять аромат. Кроме того, для многих важен такой фактор, как раскрытие композиции и ее шлейф.
Весенний парфюм хорошего качества необязательно должен быть дорогим. Существуют вполне демократичные марки, позволяющие приобрести по доступной цене достойные ароматы.
Создатели туалетной воды Guess 1981 Los Angeles вдохновлялись атмосферой этого прекрасного теплого города и природой его окрестностей. Верх композиции составляют груша, мандарин и красная смородина. В раскрытии аромата ярко ощущается пион, а также присутствуют нотки жасмина и апельсиновых цветов, базу составляют теплые ноты кедра и ванили.
Весной этот шлейфовый и универсальный аромат звучит просто идеально. Композиция создает уникальную атмосферу и дарит своей обладательнице легкое, беззаботное настроение.