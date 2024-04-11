Эксперты рассказали, как выбрать идеальный аромат для весны

Как пишет newia.ru, среди важных параметров при выборе ароматов, не исключая весенние, нельзя не упомянуть стойкость. Парфюм надлежащего качества даже в концентрации туалетной воды может весь день сохранять аромат. Кроме того, для многих важен такой фактор, как раскрытие композиции и ее шлейф.