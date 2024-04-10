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Николай Сергеев

Замначальника УМВД по Омской области назначен полковник Николай Сергеев

10 апреля 2024, 05:48
Фото: УМВД России по Омской области
Николай Сергеев
В УМВД сообщили, что приказ о его назначении подписал министр внутренних дел РФ. А начальник УМВД России по Омской области, полковник полиции Вадим Болотов, сегодня представил его личному составу.

Полковник полиции Николай Сергеев стал новым заместителем начальника УМВД России по Омской области. Он был назначен приказом министра внутренних дел РФ. Об этом сегодня объявил врио начальника УМВД России по Омской области полковник полиции Вадим Болотов.

Николай Сергеев начал карьеру в 1996 году, работая оперуполномоченным в отделе уголовного розыска криминальной милиции Омска. С 1996 по 2008 год занимал разные должности в райотделах полиции, а затем с 2008 по 2023 год работал на руководящих должностях в Управлении уголовного розыска УМВД России по Омской области.

После чего с марта прошлого года занимал должность замначальника омской полиции. За службу награжден государственными и ведомственными наградами.

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#Общество#Полиция#Омск#Омская область#Начальник#Новости#Николай Сергеев#МВД России
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