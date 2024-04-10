Замначальника УМВД по Омской области назначен полковник Николай Сергеев

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:52
Полковник полиции Николай Сергеев стал новым заместителем начальника УМВД России по Омской области. Он был назначен приказом министра внутренних дел РФ. Об этом сегодня объявил врио начальника УМВД России по Омской области полковник полиции Вадим Болотов.
Николай Сергеев начал карьеру в 1996 году, работая оперуполномоченным в отделе уголовного розыска криминальной милиции Омска. С 1996 по 2008 год занимал разные должности в райотделах полиции, а затем с 2008 по 2023 год работал на руководящих должностях в Управлении уголовного розыска УМВД России по Омской области.
После чего с марта прошлого года занимал должность замначальника омской полиции. За службу награжден государственными и ведомственными наградами.