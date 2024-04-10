Замначальника УМВД по Омской области назначен полковник Николай Сергеев

Николай Сергеев начал карьеру в 1996 году, работая оперуполномоченным в отделе уголовного розыска криминальной милиции Омска. С 1996 по 2008 год занимал разные должности в райотделах полиции, а затем с 2008 по 2023 год работал на руководящих должностях в Управлении уголовного розыска УМВД России по Омской области.