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Posted Вчера, 19:43

Published Вчера, 19:43

Modified Вчера, 19:46

Updated Вчера, 19:46

Захарова призвала Ереван и Баку снизить уровень агрессивной риторики

10 апреля 2024, 19:43
Россия обратилась к Армении и Азербайджану с призывом к сохранению спокойствия и уменьшению агрессивной риторики для предотвращения дальнейшего нарастания напряженности в регионе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила беспокойство текущим положением дел между двумя странами и подчеркнула необходимость поиска исключительно мирных и дипломатических путей для разрешения всех спорных вопросов. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Захарова также указала на влияние Запада на отношения между Арменией и Азербайджаном, осуждая действия Евросоюза, которые скорее направлены на разрушение, а не на посредничество. По ее словам, такая политика со стороны Запада может только ухудшить уже напряженную обстановку в регионе.

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