Захарова призвала Ереван и Баку снизить уровень агрессивной риторики

Захарова также указала на влияние Запада на отношения между Арменией и Азербайджаном, осуждая действия Евросоюза, которые скорее направлены на разрушение, а не на посредничество. По ее словам, такая политика со стороны Запада может только ухудшить уже напряженную обстановку в регионе.