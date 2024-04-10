Захарова призвала Ереван и Баку снизить уровень агрессивной риторики

Posted Вчера, 19:43
Published Вчера, 19:43
Modified Вчера, 19:46
Updated Вчера, 19:46
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила беспокойство текущим положением дел между двумя странами и подчеркнула необходимость поиска исключительно мирных и дипломатических путей для разрешения всех спорных вопросов. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Захарова также указала на влияние Запада на отношения между Арменией и Азербайджаном, осуждая действия Евросоюза, которые скорее направлены на разрушение, а не на посредничество. По ее словам, такая политика со стороны Запада может только ухудшить уже напряженную обстановку в регионе.