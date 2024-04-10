Жительницу Мурманской области задержали после попытки поджога музея СВО в Саратове

Posted Вчера, 13:36
Published Вчера, 13:36
Modified Вчера, 13:42
Updated Вчера, 13:42
Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на портал «МВД Медиа».
Издание напоминает, что в ночь с 8 на 9 апреля в Саратове произошла очередная попытка поджечь музей. Неизвестный разбил окно здания и бросил бутылку с горючей смесью. Дежурный сотрудник быстро потушил возникший пожар.
На месте преступления были найдены пятилитровая канистра и три бутылки с неизвестной жидкостью.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили разбитое окно и различные предметы, такие как фрагменты кирпича и емкости из пластика и стекла. Эти предметы были отправлены на экспертизу.
Подозреваемую — 35-летнюю жительницу Мурманской области — задержали сотрудники регионального ГУ МВД совместно с оперативниками УФСБ по Саратовской области.
Женщина объяснила, что ей звонили «специалисты» из различных органов, включая правоохранительные, и предупреждали, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным. Чтобы защитить себя от мошенников, ей предложили ехать в Саратов и поджечь здание на Московской улице.
Авиабилеты, проживание в хостеле и необходимые материалы женщина оплатила деньгами, которые ей перевели незнакомцы. Они также обещали оказать ей помощь в любой возникшей проблеме.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемую задержали.