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Posted Вчера, 13:36

Published Вчера, 13:36

Modified Вчера, 13:42

Updated Вчера, 13:42

Жительницу Мурманской области задержали после попытки поджога музея СВО в Саратове

10 апреля 2024, 13:36
В Саратове задержали 35-летнюю женщину из Мурманской области, которую подозревают в попытке поджога музея истории СВО.

Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на портал «МВД Медиа».

Издание напоминает, что в ночь с 8 на 9 апреля в Саратове произошла очередная попытка поджечь музей. Неизвестный разбил окно здания и бросил бутылку с горючей смесью. Дежурный сотрудник быстро потушил возникший пожар.

На месте преступления были найдены пятилитровая канистра и три бутылки с неизвестной жидкостью.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили разбитое окно и различные предметы, такие как фрагменты кирпича и емкости из пластика и стекла. Эти предметы были отправлены на экспертизу.

Подозреваемую — 35-летнюю жительницу Мурманской области — задержали сотрудники регионального ГУ МВД совместно с оперативниками УФСБ по Саратовской области.

Женщина объяснила, что ей звонили «специалисты» из различных органов, включая правоохранительные, и предупреждали, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным. Чтобы защитить себя от мошенников, ей предложили ехать в Саратов и поджечь здание на Московской улице.

Авиабилеты, проживание в хостеле и необходимые материалы женщина оплатила деньгами, которые ей перевели незнакомцы. Они также обещали оказать ей помощь в любой возникшей проблеме.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемую задержали.

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