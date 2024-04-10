Жительницу Мурманской области задержали после попытки поджога музея СВО в Саратове

Женщина объяснила, что ей звонили «специалисты» из различных органов, включая правоохранительные, и предупреждали, что злоумышленники получили доступ к ее личным данным. Чтобы защитить себя от мошенников, ей предложили ехать в Саратов и поджечь здание на Московской улице.