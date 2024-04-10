Возбуждено дело. В омском аэропорту задержали туристов с ножами и кастетом в багаже

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Сотрудники таможни обнаружили у пассажиров авиарейса «Наманган — Омск» холодное оружие. Туристы возвращались из отпуска в Таиланде и привезли в своем багаже два ножа и кастет.
Задержанные уверили, что оружие — не более чем сувенир, однако экспертиза показала обратное. Специалисты определили, что найденные ножи и кастет — действительно холодное оружие, для перевозки которого требуется специальное разрешение. Кроме того, кастеты запрещены в России, соответственно, ввозить их на территорию страны нельзя.
По этому факту возбуждено пять административных дел, путешественникам грозит штраф и конфискация «сувениров», сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного отделения.