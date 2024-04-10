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В омском аэропорту задержали туристов с ножами и кастетом в багаже

Возбуждено дело. В омском аэропорту задержали туристов с ножами и кастетом в багаже

10 апреля 2024, 11:21
Фото: Сибирское таможенное управление

В омском аэропорту задержали туристов с ножами и кастетом в багаже

Пассажиры международного рейса пытались провести в Россию холодное оружие, его обнаружили сотрудники таможни.

Сотрудники таможни обнаружили у пассажиров авиарейса «Наманган — Омск» холодное оружие. Туристы возвращались из отпуска в Таиланде и привезли в своем багаже два ножа и кастет.

Задержанные уверили, что оружие — не более чем сувенир, однако экспертиза показала обратное. Специалисты определили, что найденные ножи и кастет — действительно холодное оружие, для перевозки которого требуется специальное разрешение. Кроме того, кастеты запрещены в России, соответственно, ввозить их на территорию страны нельзя.

По этому факту возбуждено пять административных дел, путешественникам грозит штраф и конфискация «сувениров», сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного отделения.

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#Оружие#Омск#Омская область#Нарушения#Аэропорт#Нарушение#Международный аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Нарушитель#Нарушение закона#Незаконное оружие#Анастасия Баянова
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