Возбуждено дело. В омском аэропорту задержали туристов с ножами и кастетом в багаже

Задержанные уверили, что оружие — не более чем сувенир, однако экспертиза показала обратное. Специалисты определили, что найденные ножи и кастет — действительно холодное оружие, для перевозки которого требуется специальное разрешение. Кроме того, кастеты запрещены в России, соответственно, ввозить их на территорию страны нельзя.