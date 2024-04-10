В ДТП погибли двое. Жителя Омской области посмертно признали виновным в жуткой аварии

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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В Омской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что одного из них признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ, а другого — по части 3 статьи 264 УК РФ.
ДТП произошло вечером 2 сентября 2022 года. На трассе, ведущей от поселка Москаленки до села Шевченко, столкнулись два автомобиля: LADA PRIORA и OPEL MOKKA. В результате аварии погибли 57-летняя пассажирка OPEL и 67-летний водитель «Лады».
Водитель иномарки и представители погибшего водителя второго автомобиля отказались признавать свою вину. Тогда суд с учетом позиции гособвинителя приговорил 60-летнего мужчину к году принудительных работ и лишению права управления транспортными средствами на два года.
Второй водитель был признан виновным в совершении преступления, но, так как он погиб, уголовное дело в его отношении было закрыто.