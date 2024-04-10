Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

иллюстрация

В ДТП погибли двое. Жителя Омской области посмертно признали виновным в жуткой аварии

10 апреля 2024, 03:53
Фото: Город55
иллюстрация

Виновника смертельной аварии под Омском приговорили к году принудительных работ

В прокуратуре уточнили, что виновными оказались оба водителя. Однако дело в отношении второго участника ДТП было закрыто в связи с его смертью.

В Омской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что одного из них признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ, а другого — по части 3 статьи 264 УК РФ.

ДТП произошло вечером 2 сентября 2022 года. На трассе, ведущей от поселка Москаленки до села Шевченко, столкнулись два автомобиля: LADA PRIORA и OPEL MOKKA. В результате аварии погибли 57-летняя пассажирка OPEL и 67-летний водитель «Лады».

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Прокуратура Омской области

Водитель иномарки и представители погибшего водителя второго автомобиля отказались признавать свою вину. Тогда суд с учетом позиции гособвинителя приговорил 60-летнего мужчину к году принудительных работ и лишению права управления транспортными средствами на два года.

Второй водитель был признан виновным в совершении преступления, но, так как он погиб, уголовное дело в его отношении было закрыто.

Может сесть на 2 года. Омичка спешила на работу и устроила ДТП на Красноярском тракте
Узнать подробнее
Читайте также:
Прямо на глазах продавца. Омичи в балаклавах ограбили ювелирный салон на 1,7 млнВ Кировском округе омичка устроила ДТП, в котором пострадали ее маленькие дети
#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости
Подпишитесь
Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
Сегодня, 09:10
Инсайд: Павел Корольков откажется от мандата депутата Омского городского Совета
Сегодня, 10:40
В Омске у «Сибзавода» откроются обновленное кафе «Лапша» и кофейня Terra coffee
Сегодня, 09:13
Омский футбольный клуб «Иртыш» назначил главным тренером московского специалиста
Сегодня, 06:24
Опять не получилось: пуск ракеты «Ангара» отложили на сутки
Сегодня, 09:16
Замначальника УМВД по Омской области назначен полковник Николай Сергеев
Сегодня, 05:48
"