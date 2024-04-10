В Оренбурге отмечен рекордно высокий уровень воды в реке Урал

Posted Вчера, 19:30
Published Вчера, 19:30
Modified Вчера, 19:34
Updated Вчера, 19:34
В среду уровень воды в Урале вырос еще на 44 сантиметра, достигнув отметки в 10,22 метра, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По данным местных властей, этот показатель стал рекордным, однако он продолжает возрастать.
На данный момент в зоне подтопления находятся 12187 жилых домов и 14263 приусадебных участка. Всего были эвакуированы 7457 человек, включая 1982 несовершеннолетних. На данный момент временные убежища принимают 1493 человека, в том числе 257 детей. Из-за наводнения в 6 населенных пунктах региона используют 17 резервных источников электроэнергии.