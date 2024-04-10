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Posted Вчера, 19:30

Published Вчера, 19:30

Modified Вчера, 19:34

Updated Вчера, 19:34

В Оренбурге отмечен рекордно высокий уровень воды в реке Урал

10 апреля 2024, 19:30
В среду, 10 апреля, в Оренбурге был зафиксирован рекордный уровень воды в реке Урал за всю историю наблюдений. Об этом сообщается на официальной странице регионального правительства.

В среду уровень воды в Урале вырос еще на 44 сантиметра, достигнув отметки в 10,22 метра, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». По данным местных властей, этот показатель стал рекордным, однако он продолжает возрастать.

На данный момент в зоне подтопления находятся 12187 жилых домов и 14263 приусадебных участка. Всего были эвакуированы 7457 человек, включая 1982 несовершеннолетних. На данный момент временные убежища принимают 1493 человека, в том числе 257 детей. Из-за наводнения в 6 населенных пунктах региона используют 17 резервных источников электроэнергии.

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