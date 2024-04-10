Уже знакомый запах тухлых яиц. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

Напомним, что ранее специалисты Обь-Иртышского УГМС также сообщили о превышении ПДК сероводорода на 1,1%. На следующий день с 10 часов вечера до 11 часов утра в Омске действовал «режим черного неба», в течение которого предприятиям было рекомендовано снизить выбросы.