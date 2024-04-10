Уже знакомый запах тухлых яиц. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
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В начале недели в Центральном округе Омска снова было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, его содержание в воздухе составило 1,4 ПДК.
Стоит отметить, что сероводород имеет специфический запах тухлых яиц. В следующие пару ночей (9 и 10 марта) город был окутан туманом и дул слабый ветер. В результате этого образовался смог. Омичи жаловались в социальных сетях на запах гари в воздухе.
Напомним, что ранее специалисты Обь-Иртышского УГМС также сообщили о превышении ПДК сероводорода на 1,1%. На следующий день с 10 часов вечера до 11 часов утра в Омске действовал «режим черного неба», в течение которого предприятиям было рекомендовано снизить выбросы.