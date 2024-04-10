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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:19

иллюстрация

Уже знакомый запах тухлых яиц. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе

10 апреля 2024, 03:07
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Центрального округа Омска снова задыхаются от жуткого запаха тухлых яиц

8 апреля специалисты Обь-Иртышского УГМС снова зафиксировали превышение сероводорода в Центральном округе.

В начале недели в Центральном округе Омска снова было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, его содержание в воздухе составило 1,4 ПДК.

превышение ПДК сероводорода в 1,4 разапревышение ПДК сероводорода в 1,4 раза
превышение ПДК сероводорода в 1,4 раза
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Стоит отметить, что сероводород имеет специфический запах тухлых яиц. В следующие пару ночей (9 и 10 марта) город был окутан туманом и дул слабый ветер. В результате этого образовался смог. Омичи жаловались в социальных сетях на запах гари в воздухе.

Напомним, что ранее специалисты Обь-Иртышского УГМС также сообщили о превышении ПДК сероводорода на 1,1%. На следующий день с 10 часов вечера до 11 часов утра в Омске действовал «режим черного неба», в течение которого предприятиям было рекомендовано снизить выбросы.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Туман#Превышение ПДК#Сероводород#Смог
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