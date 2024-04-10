«Удалось возродить производство гробов и крестов». Глава КСУ отчитался о своей работе

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ Омского городского Совета отчитался о промежуточных итогах своей работы Михаил Квитков — директор муниципального комбината специальных услуг. Он занял этот пост в июле 2023 года, и теперь депутаты запросили данные о его деятельности в целом и о подготовке к «родительскому дню» в частности.