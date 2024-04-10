«Удалось возродить производство гробов и крестов». Глава КСУ отчитался о своей работе

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
На сегодняшнем заседании комитета по вопросам ЖКХ Омского городского Совета отчитался о промежуточных итогах своей работы Михаил Квитков — директор муниципального комбината специальных услуг. Он занял этот пост в июле 2023 года, и теперь депутаты запросили данные о его деятельности в целом и о подготовке к «родительскому дню» в частности.
Отчет Квиткова мы изучили заранее: там говорилось, что доля КСУ на рынке продолжает снижаться (за 3 года почти в полтора раза), объем бюджетных субсидий от года к году растет, штат неукомплектован. Поэтому у депутатов возникли закономерные вопросы.
— Как вы планируете снижать затраты и зарабатывать больше денег? — спросил Алексей Провозин. — 100 млн рублей в год — серьёзная нагрузка для городского бюджета…
Квитков начал с напоминания о том, что КСУ — некоммерческая организация, главная задача которой — выполнять определенные функции муниципалитета, а не зарабатывать деньги. При этом облегчать бремя для бюджета предприятие, конечно, обязано, и определенные мысли у Квиткова есть.
— Считаю, что главная возможность снижения расходов — оптимизация имущественного комплекса, в первую очередь производственной базы на 10 лет Октября, — уточнил директор КСУ. — Когда КСУ было монополистом, производство было достаточно крупное, сейчас его фактически нет. Мне удалось возродить веночное производство и производство гробов и крестов в необходимом для предприятия объеме. Но, чтобы быть конкурентоспособными, нужны обороты, которые сейчас недостижимы и требуют колоссальных затрат.
Чтобы увеличить доходы КСУ, по словам Квиткова, нужно корректировать нормативную базу, причем определенные предложения уже сформулированы. В ходе обсуждения договорились, что Квитков сначала «в рабочем порядке» обсудит свои инициативы с Провозиным, а потом проекты решений будут предложены всему комитету.
Напомним: проблемы кладбищенской сферы в целом и эффективность работы КСУ в частности регулярно становятся поводом для бурных обсуждений в Омском городском Совете. В ходе одного такого разговора в октябре 2023 года депутаты признали, что не понимают, в каком направлении движется омская похоронная отрасль.