Царствие мародеров. Омич рассказал, как сейчас живет затопленный город Орск

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Омич Михаил (имя изменено) рассказал Городу55, как сейчас протекает жизнь в затопленном Орске. По его словам, в населенном пункте царствует мародерство, из-за чего многие жители не хотят покидать свои дома.
«Многие боятся уходить из подтопленных домов, потому что очень много мародеров. Патрулирования толком нет, народ митингует. Люди выживают, как могут», — рассказал омич.
Кроме того, во время затоплений многие постройки остаются без электричества, газа и других удобств. Отключения происходят, чтобы избежать несчастных случаев.
«Вонь, в воду опасно заходить. Нельзя пить из-под крана, у половины людей нет света, газа. В зданиях, куда вода хоть немножко подступает, сразу отключают электричество, чтобы никого не убило. Газ тоже», — добавил Михаил.
Напомним, что 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, из-за чего под воду ушли тысячи домов. По словам мэра города Василия Козупицы, причиной прорыва стал рекордно сильный паводок, дамба не выдержала напора приходящей жидкости.