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Published Сегодня, 12:02

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Царствие мародеров. Омич рассказал, как сейчас живет затопленный город Орск

10 апреля 2024, 12:02
Фото: 1MI
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Омич, живущий в Орске, рассказал, что сейчас происходит в затопленном городе

Омич, живущий в Орске, рассказал Городу55, с какими проблемами сталкиваются жители затопленного населенного пункта и почему люди не хотят покидать свои дома.

Омич Михаил (имя изменено) рассказал Городу55, как сейчас протекает жизнь в затопленном Орске. По его словам, в населенном пункте царствует мародерство, из-за чего многие жители не хотят покидать свои дома.

«Многие боятся уходить из подтопленных домов, потому что очень много мародеров. Патрулирования толком нет, народ митингует. Люди выживают, как могут», — рассказал омич.

Кроме того, во время затоплений многие постройки остаются без электричества, газа и других удобств. Отключения происходят, чтобы избежать несчастных случаев.

«Вонь, в воду опасно заходить. Нельзя пить из-под крана, у половины людей нет света, газа. В зданиях, куда вода хоть немножко подступает, сразу отключают электричество, чтобы никого не убило. Газ тоже», — добавил Михаил.

Напомним, что 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, из-за чего под воду ушли тысячи домов. По словам мэра города Василия Козупицы, причиной прорыва стал рекордно сильный паводок, дамба не выдержала напора приходящей жидкости.

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