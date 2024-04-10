Трагедия в Новосибирске: девушка выпала c 12-го этажа

Posted Вчера, 19:38
Published Вчера, 19:38
Modified Вчера, 19:40
Updated Вчера, 19:40
Сообщается, что офисное здание расположено на улице Ленина, 12. Предполагается, что женщина упала из окна на 12-м этаже. Свидетели рассказывают, что на подоконнике открытого окна была найдена сумочка и вещи, которые принадлежали погибшей. Об этом пишет RuNews24.Ru.
На данный момент проводится проверка по факту случившегося. Также следственная группа выясняет, являлась ли женщина сотрудницей одной из компаний, находящихся в офисном здании, или была гостем.