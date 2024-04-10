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Posted Вчера, 19:38

Published Вчера, 19:38

Modified Вчера, 19:40

Updated Вчера, 19:40

Трагедия в Новосибирске: девушка выпала c 12-го этажа

10 апреля 2024, 19:38
В среду, 10 апреля, около 19.30 по местному времени, на крыше пристройки к офисному зданию в Новосибирске было обнаружено тело молодой женщины.

Сообщается, что офисное здание расположено на улице Ленина, 12. Предполагается, что женщина упала из окна на 12-м этаже. Свидетели рассказывают, что на подоконнике открытого окна была найдена сумочка и вещи, которые принадлежали погибшей. Об этом пишет RuNews24.Ru.

На данный момент проводится проверка по факту случившегося. Также следственная группа выясняет, являлась ли женщина сотрудницей одной из компаний, находящихся в офисном здании, или была гостем.

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