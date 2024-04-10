Опять не получилось: пуск ракеты «Ангара» отложили на сутки

Сегодня, 10 апреля, на космодроме «Восточный» должен был состояться пуск ракеты «Ангара». Изначально его запланировали на 9 апреля, но в последний момент отменили — по неофициальным данным, из-за проблем с системой пожарной безопасности. Однако и сегодня пуск был отменен в последний момент.