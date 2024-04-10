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Запуск ракеты «Ангара» снова отложили

Опять не получилось: пуск ракеты «Ангара» отложили на сутки

10 апреля 2024, 09:16
Фото: 1MI

Запуск ракеты «Ангара» снова отложили

Это уже вторая отмена пуска за 2 дня.

Сегодня, 10 апреля, на космодроме «Восточный» должен был состояться пуск ракеты «Ангара». Изначально его запланировали на 9 апреля, но в последний момент отменили — по неофициальным данным, из-за проблем с системой пожарной безопасности. Однако и сегодня пуск был отменен в последний момент.

По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, причиной первой отмены пуска ракеты стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Теперь, по предварительным данным, пуск отложили еще на сутки, и он состоится завтра, 11 апреля.

Напомним: ракеты «Ангара» производятся в Омске, на заводе «Полет». Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» на космодроме Восточный в Амурской области занимались с 2018 года.

#Россия#Новости#Николай Эйхвальд#Ракеты Ангара
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