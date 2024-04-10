Опять не получилось: пуск ракеты «Ангара» отложили на сутки

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Сегодня, 10 апреля, на космодроме «Восточный» должен был состояться пуск ракеты «Ангара». Изначально его запланировали на 9 апреля, но в последний момент отменили — по неофициальным данным, из-за проблем с системой пожарной безопасности. Однако и сегодня пуск был отменен в последний момент.
По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, причиной первой отмены пуска ракеты стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Теперь, по предварительным данным, пуск отложили еще на сутки, и он состоится завтра, 11 апреля.
Напомним: ракеты «Ангара» производятся в Омске, на заводе «Полет». Подготовкой инфраструктуры для пусков «Ангары» на космодроме Восточный в Амурской области занимались с 2018 года.