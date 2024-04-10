Омичку, напавшую с молотком и ножом на внука и престарелую мать, отправили в СИЗО

Напомним, что 57-летняя женщина нанесла внуку серьезные травмы. Она накрыла его лицо подушкой и минимум три раза ударила молотком по голове. Затем она прошла в комнату к своей престарелой матери, которая не могла оказать ей сопротивление, и не менее двух раз ударила ее ножом по шее и предплечью. После этого она попыталась навредить себе.