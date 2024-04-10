Омичку, напавшую с молотком и ножом на внука и престарелую мать, отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В Кировском районном суде сообщили, что омичка, которая нанесла повреждения своему 9-летнему внуку и 86-летней матери, была взята под стражу. Ужасающий инцидент произошел 16 февраля на улице Дмитриева в Омске.
После произошедшего мальчик и нападавшая на него бабушка находились в тяжелом состоянии. В настоящее время нападавшую обвиняют в покушении на убийство двух человек (по части 3 статьи 30, п. п. «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Кроме того, женщину намерены проверить на вменяемость. Об этом ранее заявляли в омском следкоме.
Напомним, что 57-летняя женщина нанесла внуку серьезные травмы. Она накрыла его лицо подушкой и минимум три раза ударила молотком по голове. Затем она прошла в комнату к своей престарелой матери, которая не могла оказать ей сопротивление, и не менее двух раз ударила ее ножом по шее и предплечью. После этого она попыталась навредить себе.