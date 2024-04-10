Нужна работа. Топ свежих вакансий в Омске с зарплатой до 140 тысяч

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Соответствующий список представили аналитики сервиса Зарплата.ру. По их наблюдениям, в середине весны очень хорошо должны получать машинист асфальтоукладчика, дерматолог-косметолог и оператор протравочной машины.
Омичам и другим интересующимся предлагают работу обмотчиком частей электромашин. Специалист будет производить диски переднего тормоза и смотреть за обработкой сложных деталей. Они изготавливаются на станках с программным управлением. Зарплата в Омской области на этой должности составляет до 140 тыс рублей. Прямой работодатель готов к сотрудничеству и с иногородними специалистами тоже. В вакансии уточняется, что это работа с предоставлением жилья. Кроме того, у руководства есть возможность компенсации проезда к месту работы.
Главный инженер на заводе в Омской области вполне может зарабатывать до 130 тыс рублей в месяц. Он должен разрабатывать годовые планы по ремонту оборудования на производстве и контролировать работу в целом: по качеству и срокам. От этого же человека будут ждать, что он сможет организовывать проектные, монтажные и пусконаладочные работы. Разумеется, на производстве очень важна безопасность подчиненных, за которой должен смотреть как раз инженер.
Свежие вакансии для женщин (преимущественно для них) предполагают работу дерматологом-косметологом. Сколько платят в 2024 году за подобный труд? Например, в Омской области средняя зарплата составляет от 100 тыс рублей. Специалист будет заниматься инъекциями, контурной пластикой, аппаратными процедурами, мезотерапией и другими манипуляциями.
Доход от 100 тыс рублей может быть у оператора протравочной машины, но нужно учитывать, что это сезонная работа в Омской области. Она предполагает разъезды по региону. Протравка семян на сельхозпредприятиях, контроль работы протравочной машины ПС-20 — то, чем предстоит заниматься в этой должности.
На рынке представлены вакансии по работе машиниста асфальтоукладчика. Так, в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» готовы платить 100 тыс рублей и выше за проделанный труд. Нанятый сотрудник будет сидеть за рулем асфальтоукладочной машины и следить, насколько качественно проходят работы. Но для этого начальству нужно предоставить удостоверение тракториста-машиниста (должны быть все категории управления самоходными машинами) и удостоверение на право управления асфальтоукладчиком. У потенциального работника должен быть стаж работы не меньше одного года.
Работа шеф-поваром возможна в санатории за пределами Омской области. Так, на базе учреждения в поселке Ачаирский ищут специалиста кухни на зарплату до 100 тыс рублей. Главнокомандующий будет выступать не только как руководитель поварской команды, но и как разработчик новых блюд. Если кандидат будет из другого региона, то работодатель предоставит жилье. Для удобства подчиненных есть служебный транспорт.