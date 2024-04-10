Нужна работа. Топ свежих вакансий в Омске с зарплатой до 140 тысяч

Главный инженер на заводе в Омской области вполне может зарабатывать до 130 тыс рублей в месяц. Он должен разрабатывать годовые планы по ремонту оборудования на производстве и контролировать работу в целом: по качеству и срокам. От этого же человека будут ждать, что он сможет организовывать проектные, монтажные и пусконаладочные работы. Разумеется, на производстве очень важна безопасность подчиненных, за которой должен смотреть как раз инженер.