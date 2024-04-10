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В Омске отменили Супердискотеку 90-х из-за террористической угрозы

Неблагоприятная обстановка. В Омске отменили Супердискотеку 90-х

10 апреля 2024, 08:30
Фото: Супердискотека 90-х в Омске

В Омске отменили Супердискотеку 90-х из-за террористической угрозы

Организаторы мероприятия объявили, что дискотеку пришлось отменить из-за террористической угрозы, омичам вернут деньги за купленные билеты.

На официальной странице Супердискотеки 90-х в соцсети сообщили, что мероприятие отменяется. Дискотека должна была состояться 19 апреля. Причиной такого решения стала неблагоприятная обстановка для массовых мероприятий, в частности, террористическая угроза.

Все деньги за билеты будут возвращены омичам. Как можно их получить, организаторы рассказали в публикации группы.

Напомним, что после теракта в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта, по всей России переносили массовые мероприятия. Омск не стал исключением: 23 и 24 марта были отменены спартакиада «Спортивный город», концертная программа к 50-летнему юбилею ДШИ № 10 и краеведческий диктант. Переносили представления Омский цирк, парк «Вокруг света» и другие.

Цирк, парки и концерты. В Омской области из-за теракта отменяют массовые мероприятия
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#Омск#Омская область#Мероприятие#Мероприятия#Новости#Концерт#Отмена концерта#Массовые мероприятия#Анастасия Баянова#Дискотека#Супердискотека 90-х
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