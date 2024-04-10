Неблагоприятная обстановка. В Омске отменили Супердискотеку 90-х

Напомним, что после теракта в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта, по всей России переносили массовые мероприятия. Омск не стал исключением: 23 и 24 марта были отменены спартакиада «Спортивный город», концертная программа к 50-летнему юбилею ДШИ № 10 и краеведческий диктант. Переносили представления Омский цирк, парк «Вокруг света» и другие.