Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в уборке центра города от мусора

Градоначальник также отметил, что некоторые омские предприниматели не следят должным образом за своими территориями и не убирают с них мусор. Чтобы исправить ситуацию, Шелест поручил директору департамента контроля Алексею Задорожному принять необходимые меры в отношении таких ИП.