Мэр Омска Сергей Шелест принял участие в уборке центра города от мусора

Posted Вчера, 13:11
Published Вчера, 13:11
Modified Вчера, 13:11
Updated Вчера, 13:11
Мэр города Сергей Шелест и его команда приняли участие в среднике и привели в порядок участок в Центральном округе в районе дома № 87 по улице Октябрьской.
«Центр города — мусорное разнообразие во всей „красе“: полиэтиленовые пакеты, упаковки от сигарет, пластиковая посуда и прочее. Рядом с трамвайными путями — гаражи, тут тоже чего только нет: от дырявых ведер до остатков какой-то мебели. И ведь все это сюда не инопланетяне забросили», — рассказал о состоянии улицы мэр.
Градоначальник также отметил, что некоторые омские предприниматели не следят должным образом за своими территориями и не убирают с них мусор. Чтобы исправить ситуацию, Шелест поручил директору департамента контроля Алексею Задорожному принять необходимые меры в отношении таких ИП.
После средника Сергей Шелест призвал омичей тоже выходить на большую весеннюю уборку, так как именно от жителей зависит состояние города.
«Нас много и, если хотите, мы все „в тельняшках“ — от нас зависит, каким Омск встретит майские праздники, каким он будет изо дня в день: городом пресловутых летающих пакетов или городом, в котором живут ответственные люди», — отметил Шелест.