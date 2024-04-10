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Published Вчера, 12:33

Modified Вчера, 12:33

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Глава «Уральской Стали» передал 100 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

Глава «Уральской Стали» передал 100 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

10 апреля 2024, 12:33
Фото: Уральская Сталь
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин передал 100 миллионов рублей собственных средств через благотворительный фонд на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области.

Как пишет 56orb.ru, 9 апреля Денис Сафин провел совещание в оперативном противопаводковом штабе на предприятии «Уральская Сталь», входящем в холдинг «Уральская Сталь» вместе с Загорским трубным заводом.

С начала эвакуации добровольцы предприятия активно оказывают помощь пострадавшим и участвуют в борьбе с наводнением, направляя спецтехнику на затопленные участки для оказания помощи.

Денис Сафин заявил, что комбинат делает все, чтобы оказать быструю и оперативную помощь Орску и Новотроицку.

В пункты временного размещения пострадавших было доставлено 350 коек с комплектами постельного белья. Каждый день туда решено направлять по два грузовика с гуманитарной помощью и продуктами питания, организована доставка около 50 тысяч литров бутилированной воды.

Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлев сообщил о разработке графика поставок гуманитарной помощи, в частности сегодня — 960 бутылок питьевой воды по 1,5 литра, консервы, печенье, каши, завтра по плану доставка одеял, подушек и матрасов. Загорский трубной завод из Москвы также направил фуры с необходимыми товарами. Сотрудники комбината следят за ситуацией и продолжают закупки материалов для Орска, создается резерв для Новотроицка.

Благотворительный фонд «Содействие развитию Новотроицка» открыл расчетный счет для сбора средств на помощь пострадавшим, и все операции на нем строго контролируются руководством «Уральской Стали». Денис Сафин перечислил 100 миллионов рублей в этот фонд.

Наводнение затронуло дома нескольких сотен семей сотрудников предприятия. Им обещана помощь в восстановлении жилищ со стороны комбината. Также принято решение выплатить пострадавшим сотрудникам и волонтерам комбината заработную плату по среднему тарифу.

«Уральская Сталь» активно участвует в профилактических мероприятиях по предотвращению наводнений в Новотроицке, включая укрепление дамбы вдоль реки Урал, которую планируется реконструировать после исчезновения чрезвычайной ситуации. Также планируется помочь приютам для животных в Орске и Новотроицке.

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