Глава «Уральской Стали» передал 100 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлев сообщил о разработке графика поставок гуманитарной помощи, в частности сегодня — 960 бутылок питьевой воды по 1,5 литра, консервы, печенье, каши, завтра по плану доставка одеял, подушек и матрасов. Загорский трубной завод из Москвы также направил фуры с необходимыми товарами. Сотрудники комбината следят за ситуацией и продолжают закупки материалов для Орска, создается резерв для Новотроицка.