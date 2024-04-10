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Дмитрий Демин: «Спецсвязь» расширяет спектр услуг доставки на граждан

Дмитрий Демин: «Спецсвязь» расширяет спектр услуг доставки на граждан

10 апреля 2024, 14:01
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
Начальник регионального управления специальной связи по Северо-Западному региону (филиал ФГУП «Главный центр специальной связи») Дмитрий Демин рассказал о возможностях данной структуры по перевозке секретных отправлений.

По словам Демина, 60% таких перевозок по Северо-Западному региону приходится на госкорпорации и организации, для которых ключевым запросом является доставка секретной корреспонденции и специальных грузов. При этом только 25% отправлений совершает крупный и средний бизнес, остальные 75% — ИП, частные лица, небольшие фирмы, пишет rosbalt.ru.

Существенным преимуществом «Спецсвязи» является сеть филиалов и настроенная транспортно-логистическая цепочка. Это позволяет в минимальные сроки доставлять важную корреспонденцию по всей Российской Федерации. Однако не следует думать, что это шаблонная работа. Каждый маршрут прорабатывается индивидуально, а для выполнения заказа могут использоваться не только автомобильные грузоперевозки, но и поезда, самолёты, корабли.

Деньги, ювелирные изделия и другие ценные посылки страхуются на сумму до 6 млрд рублей и перевозятся в сопровождении вооружённой охраны. Недавно таким образом были доставлены драгоценности на ювелирную выставку в Северной столице.

Современными системами безопасности обеспечены все филиалы. Что касается персонала, то для него предусмотрено регулярное повышение квалификации. Демин отметил, что фельдъегерь — это человек с образованием и соответствующей физической подготовкой. К слову, здесь работают и женщины.

Автопарк «Спецсвязи» заслуживает отдельного упоминания. Он состоит в том числе из бронеавтомобилей. Также имеются машины под разные типы и размеры грузов. Парк постоянно обновляют.

С прошлого года «Спецсвязь» прорабатывает партнерские отношения за рубежом для реализации проектов на территории дружественных государств.

Демин сообщил, что возможности «Спецсвязи» активно адаптируют под частные перевозки. Экспресс-доставку по принципу «дверь в дверь» можно заказать через сайт.

Глава компании заявил, что сейчас важно сохранить и преумножить текущие показатели. Основная цель — продолжить закрепляться в качестве перевозчика на рынке оборонно-промышленного комплекса.

#Общество
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