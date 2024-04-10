Дмитрий Демин: «Спецсвязь» расширяет спектр услуг доставки на граждан

Существенным преимуществом «Спецсвязи» является сеть филиалов и настроенная транспортно-логистическая цепочка. Это позволяет в минимальные сроки доставлять важную корреспонденцию по всей Российской Федерации. Однако не следует думать, что это шаблонная работа. Каждый маршрут прорабатывается индивидуально, а для выполнения заказа могут использоваться не только автомобильные грузоперевозки, но и поезда, самолёты, корабли.