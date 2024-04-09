Укусили за ногу. В омском селе на мальчика напала стая собака прямо возле школы

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:53
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что инцидент произошел 22 июня 2023 года в селе Лузино. Днем 11-летний мальчик гулял на территории МБОУ «Лузинская СОШ», когда к нему подбежала стая бездомных собак. Одна из них укусила его за правую голень.
Отметим, что у ребенка в месте укуса образовалась рваная рана, и он нуждался в медпомощи. В больнице ему остановили кровотечение и наложили швы. Помимо физической боли, мальчик испытал стресс и сильно испугался. После чего его мать обратилась в прокуратуру.
Омский районный прокурор потребовал от муниципалитета компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей для ребенка. Суд удовлетворил исковые требования. Однако ответчик попытался оспорить данное решение, не согласившись с суммой. Тем не менее, решение суда оставили без изменений.