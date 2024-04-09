Укусили за ногу. В омском селе на мальчика напала стая собака прямо возле школы

Отметим, что у ребенка в месте укуса образовалась рваная рана, и он нуждался в медпомощи. В больнице ему остановили кровотечение и наложили швы. Помимо физической боли, мальчик испытал стресс и сильно испугался. После чего его мать обратилась в прокуратуру.