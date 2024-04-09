Штаб общественной поддержки провел для омичей лекцию о донорстве костного мозга

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Штаб общественной поддержки «Единой России» порядка двух лет занимается популяризацией донорства. За это время на площадке Штаба прошли лекции, семинары и круглые столы с привлечением ведущих экспертов. Главная цель сегодняшней встречи, посвященной донорству костного мозга — развеять мифы процедуре рассказать о пользе донорства такого вида.
«Население достаточно мало знает об этой процедуре. Сегодня снимали все страхи и все негативные блоки, честно и открыто отвечали на вопросы ребят. Донорство — это очень совсем не быстрый процесс, вероятность совпадения по крови примерно 1:10000, но если вы кому-то подошли, то на 99 процентов жизнь человека спасена», — отметила Екатерина Передерей, волонтер Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Участникам встречи пошагово рассказали о том, как стать донорами. Первым шагом на пути к донорству костного мозга должно стать вступление в специальный регистр. Это позволяет заявить о том, что готовы помочь человеку, который нуждается в клетках мозга.
«Второй шаг, когда с вами свяжутся специалисты регистра и скажут, что вашему генетическому близнецу требуется помощь, приехать в центр переливания крови. Донация костного мозга происходит как раз через переливание крови. Это вовсе не страшное хирургическое вмешательство, после которого вы не станете инвалидом. Кровь возьмут из одной вены, перегонят через сепаратор и вернут в другую», — рассказала Екатерина Передерей.
В мероприятии принял участие один из сильнейших атлетов России и мира, представитель общественной организации «Сильнейшая нация мира» Михаил Шивляков. Спортсмен уже вступил в регистр доноров костного мозга и поделился с ребятами своим опытом.
«Принимаю участие во многих благотворительных акциях, вот и эту не смог обойти стороной. Мне уже пришло подтверждение на почту, что я внесен в регистр доноров костного мозга. Дай бог, чтобы мой фенотип совпал с кем-то, тогда я смогу помочь больному человеку стать здоровым», — поделился своим опытом Михаил Шивляков.
Сейчас о готовности к донорству заявили немногим больше 200 000 человек. Вступить в Национальный регистр доноров костного мозга можно в Штабе общественной поддержки, который находится по адресу: проспект Карла Маркса, 6. Для этого достаточно заполнить анкету и сдать мазок из полости рта. По всем возникающим вопросам звоните по номеру 310-015.