Штаб общественной поддержки провел для омичей лекцию о донорстве костного мозга

Сейчас о готовности к донорству заявили немногим больше 200 000 человек. Вступить в Национальный регистр доноров костного мозга можно в Штабе общественной поддержки, который находится по адресу: проспект Карла Маркса, 6. Для этого достаточно заполнить анкету и сдать мазок из полости рта. По всем возникающим вопросам звоните по номеру 310-015.