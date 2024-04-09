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Самарский астролог рассказала, как вести себя после солнечного затмения

9 апреля 2024, 15:48
Александра Богатова, астролог из Самары, рассказала о том, как себя вести после солнечного затмения. Она поделилась несколькими простыми правилами.

Согласно эксперту, с 25 марта по 8 апреля прошел период затмений, и солнечное затмение было его завершением. Эти две недели были важным временем для отношений между людьми, включая как общение между мужчиной и женщиной, так и обычную коммуникацию. Богатова отметила, что многие заметили изменения в общении, пишет sovainfo.ru.

Астролог советует вспомнить все ссоры с людьми за последние две недели и проанализировать их. Она уверена, что это была возможность получить новую модель поведения и взгляд на общение между людьми. Теперь, когда критическая точка пройдена, можно ожидать более спокойного времени.

Однако, опасность может все еще подстерегать. Астролог советует в ближайшие дни занять позицию наблюдателя:

— Сейчас важно не поддаваться эмоциям и страхам. Будьте терпеливы и наблюдайте со стороны. Вещи и ситуации могут казаться не такими, как они есть на самом деле. Поэтому лучше не принимать важные решения и избегать конфликтов.

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