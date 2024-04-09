Россия и Китай обсудили дальнейшее сотрудничество на встрече в Москве

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Как отметил Антон Кобяков, в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По его словам, развитие сотрудничества между странами является ключом для обеспечения фундаментальных интересов российских и китайских народов и залогом стабильности во всем мире, сообщает 56orb.ru.
Стороны говорили о совместных инициативах в агропромышленном комплексе, угольной, автомобильной и горнорудной промышленности, договорились о проведении совместных мероприятий. Работа дипломатов направлена на улучшение взаимопонимания культурных ценностей в разных сферах сотрудничества.
Участники встречи отметили, что усилению инвестиционного интереса друг к другу может способствовать проведение традиционного бизнес-диалога Россия — Китай. Мероприятие пройдет в рамках ПМЭФ-2024 с 5 по 8 июня.
Также на встрече обсуждалась подготовка к проведению Саммита БРИКС — 2024 в Казани 22–24 октября. Как отметил Чжан Ханьхуэй, председательство России в БРИКС дает большие возможности для стран — участниц партнерства в развитии важных международных экономических, регуляторных, общественных и культурных инициатив.
По словам китайского представителя, в прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордных 240 миллиардов долларов. Он заявил, что в будущем году этот показатель может увеличиться за счет концентрации усилий в наиболее перспективных областях сотрудничества. В целях дальнейшего усиления партнерства китайская сторона отправляет делегацию для участия в ПМЭФ, заявил он.
«Под руководством лидеров двух стран российско-китайские отношения развиваются на самом высоком уровне», — отметил Чжан Ханьхуэй.
Важным моментом на встрече стало то, что стороны выразили свое намерение сотрудничать и обмениваться опытом в области инноваций и квантовых технологий. Участники договорились о том, что представители КНР станут гостями на Форуме будущих технологий — ежегодном флагманском событии, на котором представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.