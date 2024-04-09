Россия и Китай обсудили дальнейшее сотрудничество на встрече в Москве

Как отметил Антон Кобяков, в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По его словам, развитие сотрудничества между странами является ключом для обеспечения фундаментальных интересов российских и китайских народов и залогом стабильности во всем мире, сообщает 56orb.ru.