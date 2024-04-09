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В одном из судом Омска допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова

«Работа была ужасная». В суде допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова

9 апреля 2024, 07:06
Фото: 1MI

В одном из судом Омска допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова

Вячеслав Жандаров рассказал о ряде проблем, с которыми сталкивалась компания «Абсолютстройэксперт».

В Центральном районном суде Омска сегодня, 9 апреля, прошло очередное заседание по делу бывшего замглавы областного министерства строительства Владимира Сычева и бизнесмена Дмитрия Шестакова. Обвинение уверено, что второй дал первому взятку в 1,9 млн рублей, чтобы решить вопрос о своевременной оплате работ по строительным контрактам.

Очередное заседание было посвящено допросу одного свидетеля — Вячеслава Жандарова, который в 2020–2022 годах работал главным инженером в ООО «Абсолютстройэксперт». Уставный капитал этой компании принадлежит Шестакову, который еще и занимает пост директора. «Абсолютстройэксперт» в качестве субподрядчика монтировал инженерные системы в детских садах в поселках Иртышский и Биофабрика, на крытом катке на проспекте Мира.

На уточняющие вопросы обвинителя Жандаров отвечал, что с Сычевым познакомился еще раньше, в связи со строительством детсада на Краснознаменной, и что знает о другом бизнес-активе Шестакова.

— Я знаю, что Шестаков купил «Теплосетевую компанию», — рассказал свидетель. — Слышал, что он старается ее реанимировать, дать тепло в дома. Ремонтирует котел, изоляцию теплотрасс, гасит долги. Шестаков говорил, что это компания Сычева…

ООО «ТСК» специализируется на «производстве пара и горячей воды котельными», причем стоимость его активов сейчас выражается отрицательным числом — минус 14 млн рублей. С 2014 года половина уставного капитала общества действительно принадлежала человеку по имени Владимир Вячеславович Сычев, но в 2019 году она перешла к Александру Щербакову, а потом оказалась записана на само общество. Вторая половина с апреля 2022 года принадлежит Анастасии Викторовне Шестаковой, тогда как Дмитрий Шестаков с ноября 2023 года занимает пост директора.

Двух подсудимых, судя по рассказу свидетеля, объединял еще один актив — автомобиль, который Жандаров получил в пользование от Шестакова в связи со своей работой в «Абсолютстройэксперте».

— Автомобиль мне передал Шестаков, но раньше он принадлежал Сычеву, — объяснил свидетель. — Почему его передал именно Шестаков, я не уточнял…

И обвинителя, и защиту интересовали детали работы «Абсолютстройэксперта»: они пытались понять, был ли создан для этой компании какой-то особо благоприятный режим на проектах, курировавшихся минстроем. Жандаров рассказал, что обстановка в целом была сложная: отношения с генеральным подрядчиком были плохими, на совещаниях он пытался апеллировать к чиновникам (в частности, к заместителю министра), но это особо не помогало. Кстати, в двух случаях (в Иртышском и на катке) генподрядчиком была СК «Лидер», на Биофабрике — одна из фирм Сафаряна.

— Овчинников (гендиректор «Лидера» — Город55) уклонялся от приемки выполненных работ, затягивал проверки, — заявил Жандаров. — Работа была ужасная, генподрядчик неконтролируемый, причем с любой стороны — даже со стороны заказчика. Он абсолютно никого из правительства не боялся. Совещание часто проходило в формате скандала как раз из-за Овчинникова.

С компанией Сафаряна, по словам свидетеля, тоже возникали проблемы из-за затягивания выплат. В результате «Абсолютстройэксперту» приходилось останавливать работы, так как не на что было закупать материалы. По просьбе обвинителя была заслушана аудиозапись телефонного разговора Жандарова с Шестаковым, на котором первый говорит, что не поедет к Сафаряну на совещание и не отдаст ему исполнительную документацию, пока не получит деньги. Жандаров уверен: генподрядчики получали деньги от заказчика в срок, а потом специально тянули с оплатой субподряда.

— Да ничего не происходило, — ответил свидетель на вопрос «Что происходило после ваших обращений к Сычеву?». — Только после претензионных работ мы получали деньги…

Напомним: обвинение говорит не только о взятках, но еще и о халатном и небрежном отношении Сычева к службе, из-за которого были сорваны сроки по подготовке проектной документации, строительству и сдаче в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов. Замминистра уволили в апреле 2022 года, а потом включили в официальный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Сычев и Шестаков некоторое время находились в СИЗО, но позже их отправили по домам под подписку о невыезде.

#Общество#Суд#Новости#Владимир Сычев#Дмитрий Шестаков#Николай Эйхвальд#Дело Сычева
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