«Работа была ужасная». В суде допросили свидетеля по делу Сычева и Шестакова

Напомним: обвинение говорит не только о взятках, но еще и о халатном и небрежном отношении Сычева к службе, из-за которого были сорваны сроки по подготовке проектной документации, строительству и сдаче в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов. Замминистра уволили в апреле 2022 года, а потом включили в официальный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Сычев и Шестаков некоторое время находились в СИЗО, но позже их отправили по домам под подписку о невыезде.